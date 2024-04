Φωτιά Δανία: Πυρκαγιά στο παλαιό χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη Δανία. Η φωτιά ξέσπασε σήμερα, Τρίτη 16 Απριλίου, στις 7.30 π.μ. στο ιστορικό, παλιό κτίριο του Χρηματιστηρίου που βρίσκεται στο κέντρο της Κοπεγχάγης. Το Børsen είναι ένα από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης, το οποίο χρονολογείται από το 1625. Τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμα άγνωστα. Δανοί παρακολουθούν σοκαρισμένοι ένα από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης να καίγεται, ενώ θλίψη προκάλεσε η κατάρρευση της εμβληματικής του κορυφής. Οι πυροσβέστες απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς στο μισό κτίριο που δεν είχε μέχρι στιγμής πάρει φωτιά, δήλωσε ο Jakob Vedsted Andersen, υπεύθυνος διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η πυρκαγιά στο τμήμα του Børsen που φλέγεται δεν έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. «Εξακολουθούμε να δίνουμε μάχη με τις φλόγες. Υπήρξαν κάποιες περαιτέρω επιπλοκές. Καθώς οι φέρουσες κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου καίγονται, οι τοίχοι γίνονται ασταθείς, και σε αυτό εστιάζουμε τώρα», είπε. Από την πλευρά του, ο Tommy Laursen, από την αστυνομία της Κοπεγχάγης, ανέφερε: «Δεν έχουμε μπει ακόμη μέσα στο κτίριο. Δεν είναι ακόμη δυνατόν να μπούμε μέσα λόγω της έντονης φωτιάς».

Όλοι όσοι βρίσκονταν εντός του κτιρίου απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Ορισμένοι μάλιστα έσπευσαν να διασώσουν μερικούς από τους σπουδαίους πίνακες ζωγραφικής, αν και ένα τμήμα τους φέρεται να βρίσκεται στο έλεος της φωτιάς. Ο υπουργός Πολιτισμού Jakob Engel-Schmidt δήλωσε ότι 400 χρόνια δανικής πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι δήμαρχοι της Κοπεγχάγης εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση για την πυρκαγιά στο Børsen αναφέροντας ότι: «Είναι μια τρομερή μέρα. Το Børsen δεν είναι απλώς ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής ιστορίας της Δανίας. Το κτίριο αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα, όχι μόνο την Τέχνη. Όλα αυτά είναι τώρα παραδομένα στις φλόγες», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

«Ο Δήμος της Κοπεγχάγης θα κάνει ό,τι μπορεί και πρέπει ώστε να υποστηρίξει την ανοικοδόμηση του παλιού Χρηματιστηρίου», προσθέτουν. Ο Ένρικ Γκρέιζ, κάτοικος της πόλης, δεν μπορούσε να πιστέψει την καταστροφή. Σοκαρισμένος, κοιτούσε τη φωτιά. «Είναι η Παναγία των Παρισίων μας» είπε στον δημοσιογράφο του TV 2, Μίκαελ Κράγκελουντ. «Είναι σοκαριστικό. Είναι μια τραγική μέρα. Όχι μόνο για την Κοπεγχάγη, αλλά και για τη Δανία. Και στα γενέθλια της βασίλισσας. Είναι ένα θλιβερό θέαμα», πρόσθεσε.

NOW – Denmark’s historic 17th-century Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire. pic.twitter.com/PT8jsKr8cD

