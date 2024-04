Δολοφονία δημοσιογράφου Κολομβία: Νεκρός 54χρονος που ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς

Δολοφονήθηκε Κολομβιανός δημοσιογράφος, ο οποίος ερευνούσε κυρίως υποθέσεις διαφθοράς, εχθές Κυριακή, σε πόλη της βορειοανατολικής Κολομβίας. Πρόκειται για τον 54 ετών Χάιμε Βάσκες, ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος ήταν και δικηγόρος και ακτιβιστής, ενώ είχε γίνει γνωστός καθώς αποκάλυπτε υποθέσεις διαφθοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Βάσκες δολοφονήθηκε μέσα σε εμπορικό κατάστημα στην πόλη Κούκουτα με επανειλημμένους πυροβολισμούς, ενώ ο δράστης διέφυγε με μηχανή. Την εντολή για «έρευνα εις βάθος» έδωσε ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέδρο.

Όπως ενημέρωσαν οι συγγενείς, το κινητό τηλέφωνο του δημοσιογράφου χρησιμοποιήθηκε και μετά το θάνατό του, καθώς ανέφεραν πως υπήρξε δραστηριότητα στην πλατφόρμα WhatsApp. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Πέδρο, θα εξεταστεί εάν το κινητό πειράχθηκε από δημόσιους λειτουργούς. Το κολομβιανό ίδρυμα για την ελευθερία του Τύπου (FLIP) καταδίκασε τον φόνο και ζήτησε «ταχεία και σε βάθος έρευνα». «Η δουλειά του Χάιμε Βάσκες, που αποκάλυπτε παρατυπίες σε δημόσιες συμβάσεις και ενέργειες διαφθοράς, τον είχε κάνει πολύ γνωστό» στους πολίτες, τόνισε ακόμη το ίδρυμα αυτό, που καταμετρά 167 δολοφονίες δημοσιογράφων από το 2006.

Murdered journalist in Colombia. Jaime Vasquez was protected by the state and the government ordered the protection to stop even though he reported threats, that same day he was murdered. @bbcmundo @dw_espanol @AFPespanol @FRANCE24 @nytimes @cnnbrk @CIDH @ONUHumanRights @WSJ https://t.co/tFAJOF12Fk

— Sara Arias (@sara_arias) April 15, 2024