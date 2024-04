Διαστημικό σκουπίδι στη Φλόριντα: Η επιβεβαίωση της NASA

Παρά λίγο να γίνει ατύχημα από αντικείμενο που έπεσε από τον Διαστημικό Σταθμό και διαπέρασε την οροφή αλλά και δύο ορόφους του σπιτιού ενός κατοίκου της Φλόριντα των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο άνδρας ανέφερε πως το αντικείμενο θα μπορούσε να είχε χτυπήσει τον γιο του. Το περιστατικό συνέβη στις 8 Μαρτίου 2024, όταν ένας κάτοικος της Φλόριντα ανάρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ μία φωτογραφία ενός γκρίζου, ημι-κυλινδρικού αντικειμένου, το οποίο είχε διαπεράσει το σπίτι του.

Ο ίδιος το πήρε και το παρέδωσε στην υπηρεσία διαστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πτώση αντικειμένου από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ). Εχθές, Δευτέρα, η NASA επιβεβαίωσε πως το αντικείμενο αυτό προέρχεται από τη διαστημική υπηρεσία και πρόκειται για φορτίο αναλωμένων μπαταριών που απορρίφθηκαν το 2021 και είχε θεωρηθεί πως θα καταστρέφονταν κατά την επανείσοδό τους στη γήινη ατμόσφαιρα, χωρίς να προκαλέσουν κάποιο κίνδυνο. Το αντικείμενο, βάρους περίπου 700 γραμμαρίων, αποτελείται από κράμα μετάλλου ονομαζόμενο Inconel. Η NASA τόνισε πως θα διενεργήσει έρευνα προκειμένου αφενός να κατανοήσει γιατί το αντικείμενο δεν καταστράφηκε τελείως όταν μπήκε στη γήινη ατμόσφαιρα κι αφετέρου αν χρειάζεται να αλλάξει πρακτικές και διαδικασίες.

🚨 SPACE JUNK CRASHES INTO FLORIDA HOME

NASA confirms a piece of space debris from the International Space Station crashed through a Naples, Florida, home last month.

The object, a metal support from a cargo pallet, survived re-entry and caused significant damage to the… pic.twitter.com/4GlEIYxued

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 16, 2024