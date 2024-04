Μητσοτάκης για Ισραήλ: Όλες οι πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέστησε αυτοσυγκράτηση σε όλες της πλευρές για την κρίση στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας κατηγορηματικά την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Λίγη ώρα μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, έκανε ανάρτηση στα αγγλικά σημειώνοντας: «Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Οποιαδήποτε κλιμάκωση αποτελεί απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση». Η ανάρτηση στα αγγλικά: «I strongly condemn the attacks launched by Iran against Israel. Αny escalation is a threat to regional stability and security. We stand with Israel and urge all sides to show restraint». Νωρίτερα, στη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και έγινε ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ανασκόπηση των δεδομένων που έγινε στο ΚΥΣΕΑ εκφράστηκε η εκτίμηση ότι για την ώρα προκύπτει μιας μορφής «αποκλιμάκωσης« της έντασης ωστόσο η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας καθώς ουδείς μπορεί να προβλέψει πως θα κινηθεί το Ισραήλ με το οποίο η Αθήνα είναι σε ανοικτή γραμμή, όπως και με τις ΗΠΑ. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια», τονίζεται σε ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. «Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση», αναφέρει κλείνοντας ο κ. Μαρινάκης.

Oλόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη μετά το ΚΥΣΕΑ:

Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ και έγινε ανασκόπηση της κατάστασης ασφαλείας.

Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση εναντίον του Ισραήλ και τις απειλές για την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, υπογραμμίζει την ανάγκη αυτοσυγκράτησης από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.