Αντίποινα Ισραήλ στο Ιράν: Τι μέλλει γενέσθαι;

Χωρίς συμφωνία ως προς τον χρόνο και την ένταση της απάντησης του Ισραήλ κατά του Ιράν, ολοκληρώθηκε νωρίτερα η συνεδρίαση του πολεμικού συμβουλίου στο Ισραήλ. Η πλειοψηφία του ισραηλινού πολεμικού υπουργικού συμβουλίου τάσσεται υπέρ μιας απάντησης στην επίθεση του Ιράν, όπως αναφέρει το Reuters. Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο θέλει απάντηση, αλλά διχάζεται ως προς την κλίμακα και το χρονοδιάγραμμα της απάντησης αυτής, μεταδίδει ακόμα το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές του Ισραήλ. Το πενταμελές πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γιοβ Γκάλαντ και ο υπουργός Πολέμου Μπένι Γκαντζ έχουν εξουσίες λήψης αποφάσεων, συνεδρίασε για να συζητηθεί η επίθεση του Ιράν, κατά την οποία εκτοξεύτηκαν πάνω από 330 πύραυλοι και drones στο Ισραήλ. Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ότι θα απαντούσε στην επίθεση του Ιράν, αλλά δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις ως προς τον ακριβή χρόνο και την ένταση που θα έχει η απάντηση αυτή.

Αναλυτές και διεθνολόγοι θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτα τα αντίποινα μολονότι μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ακόμη περισσότερο μια Μέση Ανατολή που βρίσκεται στο κατώφλι του χάους. Η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ είναι συνήθης, αλλά διεξάγεται μέσω τρίτων περιφερειακών παραγόντων, όπως η λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ. Είναι η πρώτη φορά, ωστόσο, που η Τεχεράνη εξαπέλυσε απευθείας επίθεση κατά της ισραηλινής επικράτειας με εκατοντάδες πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το ιρανικό έδαφος, σημειώνει σε ανάλυσή του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ακόμη κι αν σχεδόν το σύνολο των ιρανικών drones και πυραύλων αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις του Ισραήλ και των συμμάχων του, η πρωτοφανής επίθεση «επανακαθορίζει τις ισορροπίες» μεταξύ των δύο αντιπάλων, δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο σύμβουλος ασφαλείας Στεφάν Οντράντ. Ήδη, την 1η Απριλίου, ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή, με την αποδιδόμενη στο Ισραήλ επίθεση κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό. «Ιστορικά, το Ισραήλ επιδεικνύει μηδενική ανοχή αν το έδαφός του πλήττεται από άλλο κράτος», τονίζει ο Οντράντ, εκτιμώντας ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου «δεν μπορεί να μην αντιδράσει». «Η ισραηλινή απάντηση θα δοθεί επί του ιρανικού εδάφους», γράφει στο Χ ο Ταμίρ Χάιμαν, πρώην αρχηγός των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών Πληροφοριών που διευθύνει το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ (INSS).

«Αν το Ισραήλ απαντήσει, αυτό θα γίνει σύμφωνα με τις ίδιες παραμέτρους: με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όχι κατά του πληθυσμού, όχι κατά οικονομικών στόχων», λέει η αναλύτρια Σίμα Σάιν, πρώην πράκτορας της Μοσάντ και διευθύντρια του προγράμματος του INSS για το Ιράν. Για τον έλεγχο του κινδύνου κλιμάκωσης, «θα έπρεπε οι Ισραηλινοί να αρκεστούν σε πλήγματα κατά συμβατικών στρατιωτικών στόχων, κατά των βάσεων από όπου εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι, κατά των εργοστασίων όπου κατασκευάζουν τα drones», σύμφωνα με τον Οντράντ. Άλλωστε, η ιρανική επίθεση φαίνεται ότι ήταν υπολογισμένη για την «αποφυγή πρόκλησης μεγάλου αριθμού θυμάτων στην ισραηλινή πλευρά», εκτιμά ο Μεναχέμ Μερχάβι, ειδικός για το Ιράν στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

Οι Ιρανοί έπληξαν το Ισραήλ «κατά ελεγχόμενο τρόπο», κυρίως «για να μη λάβουν μια εξίσου βαριά απάντηση εκ μέρους του Ισραήλ που θα έθετε σε κίνδυνο το πυρηνικό τους πρόγραμμα», δηλώνει ο Χάσνι Αμπίντι, του Κέντρου Μελετών και Έρευνας για τον Αραβικό και Μεσογειακό Κόσμο της Γενεύης. Με δεδομένο ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι απρόβλεπτος, που παίζει την πολιτική του επιβίωση ως επικεφαλής ενός κυβερνητικού συνασπισμού της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς, υπάρχει ο κίνδυνος του υπερβολικού ενθουσιασμού με τα πυρηνικά, λέει ο Οντράντ.

«Εάν το Ισραήλ απαντήσει υπερβολικά ενεργητικά, είναι πιθανόν να βρεθούμε σε μια κατάσταση κλιμάκωσης που μπορεί να εξαπλωθεί», προειδοποιεί ο Μέιρ Λίτβακ, διευθυντής του Κέντρου Ιρανικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Ωστόσο, δεν είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να ανοίξει ένα νέο απευθείας μέτωπο με το Ιράν, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Πόσω μάλλον σε μια περίοδο που η ισραηλινή ηγεσία βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί σε διπλωματικό επίπεδο, αντιμέτωπη με όλο και σφοδρότερες κριτικές στη διεθνή σκηνή για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτές οι χώρες που επικρίνουν τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, με επικεφαλής την Ουάσιγκτον, συντάχθηκαν χθες απέναντι στο Ιράν, διαβεβαιώνοντας το Ισραήλ για την υποστήριξή τους, ενώ πολλές χώρες, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιορδανία, υποστήριξαν στρατιωτικά την ισραηλινή άμυνα απέναντι στην ιρανική επίθεση.

Iran’s attack was a success

Their missiles had to bypass Israel, US, UK and Jordan’s air defenses to be able to hit sensitive military bases deep in Israel. The “99%” intercepted drones and missiles were not meant to hit. They were the distraction that still cost Israel billions pic.twitter.com/6LcbjQ6fVl

— Hadi Nasrallah (@HadiNasrallah) April 14, 2024