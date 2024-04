Ζώδια και χωρισμός: Ποια είναι πιθανό να το λήξουν αυτή την εβδομάδα

Μία ανατροπή αρκετά ενδιαφέρουσα θα συμβεί στην εβδομάδα 15 έως 21 Απριλίου 2024, καθώς o Ήλιος περνά στον Ταύρο και σχεδόν όλα τα ζώδια θα βιώσουν μια αίσθηση θεραπείας σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Παρόλα αυτά, για κάποιους ο δρόμος που οδηγεί σε αυτή τη θεραπεία είναι και εκείνος που θα τους βάλει να εξετάσουν τις ερωτικές τους σχέσεις, γνωρίζοντας ότι αυτή μπορεί να είναι η εβδομάδα που θα πουν το αντίο στο ταίρι τους.

Τα ζώδια που είναι πιθανότερο να χωρίσουν μέχρι τις 21 Απριλίου

Ταύρος

Μπορεί να μην ήταν αυτό που αρχικά αποζητούσατε, αλλά νιώθετε πως αυτό είναι που πρέπει να γίνει για το καλό όλων σας. Πλέον, δεν ανέχεστε τη θλίψη και τη στασιμότητα, γι’ αυτό και θέλετε μια αλλαγή. Η λήξη της σχέσης στην οποία βρίσκεστε τώρα σας προετοιμάζει για κάτι καλύτερο, ενώ ενισχύει την πίστη στον εαυτό σας. Αγκαλιάστε το «τώρα ή ποτέ» και προχωρήστε προς τον απόλυτο σεβασμό, στο ποιοι είστε πραγματικά.

Καρκίνος

Η εποχή του Κριού ήταν δύσκολη για εσάς, οπότε θα χαρείτε να ξεκινήσει η εποχή του Ταύρου στις 20 Απριλίου. Το μόνο πράγμα που προέκυψε από τον προηγούμενο μήνα ήταν η σαφής συνειδητοποίηση ότι εσείς και το άτομο με το οποίο περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας δεν είναι γραφτό να είστε μαζί. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 15 – 21 Απριλίου 2024, αυτό θα σας γίνει πολύ εμφανές, και πιθανότατα έχει να κάνει με την παρουσία του Ήλιου στον Ταύρου που είναι πιο θετικός για εσάς. Πλέον, δεν είστε χαρούμενοι στη σχέση σας και νιώθετε πως δεν αξίζει να προσπαθήσετε για να τη σώσετε. Σε αυτό το σημείο της ζωής σας, δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε να παλέψετε για ένα άλλο άτομο, ειδικά για ένα άτομο για το οποίο δεν νοιάζεστε πια τόσο πολύ. Ας είναι λοιπόν έτσι. Αφήστε το να τελειώσει και κάντε χώρο για μια πιο όμορφη σχέση που έρχεται.

Τοξότης

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα νιώσετε τόσο ασφαλείς και ικανοί να μείνετε μόνοι, που θα αναγνωρίσετε ότι το άτομο που έχετε δίπλα σας δεν σας προσφέρει τίποτα. Δεν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ενώ νιώθετε πως ούτε το ταίρι σας ξέρει ποια πραγματικά είστε. Σας πήρε πολύ καιρό για να μάθετε να απομακρύνεστε από όσα σας πληγώνουν και αυτό το άτομο, πλέον, δεν σας προσφέρει τίποτα θετικό. Καθώς ο Ήλιος περνά στον Ταύρο νιώθετε ανάλαφρα και δυναμικά και καταφέρνετε να βάλετε τη δική σας γαλήνη πάνω από όλα τα άλλα. Συνεχίστε για το καλό σας.

Πώς αντιδρούν τα ζώδια όταν τα χωρίζουν;

Το σκέφτηκες, το ξανασκέφτηκες, το έφερες από εδώ το πήγες από εκεί κι αποφάσισες τελικά να χωρίσετε. Πως θα αντιδράσει όμως ο ή η μελλοντικά πρώην σου. Η αστρολογία έχει την απάντηση για το πια αντίδραση να περιμένεις ανάλογα με το ζώδιό του.

Κριός

Ο Κριός θα σε κοιτάξει πετρωμένος, γιατί ασφαλώς δεν το περίμενε εσύ να θέλεις να αφήσεις… ποιον; Εκείνον; Θα κατεβάσει το κεφάλι όχι φυσικά από ταπείνωση αλλά για να σε κουτουλήσει, με μια λεκτική επίθεση που θα περιλαμβάνει ατάκες όπως: «Μα βέβαια, δεν φταίει κανείς, εγώ φταίω που σε είχα στα όπα όπα. Που σου τα έδωσα όλα, που γινόταν πάντα το δικό σου όσο και να καταπιεζόμουν. Και όλα αυτά για να μη χαλάσουμε το χατίρι του κυρίου/της κυρίας». Φυσικά από καταβολής κόσμου ουδείς κριός έχει αυτο-καταπιεστεί για χάρη κανενός και μάλλον το αντίθετο συνέβαινε, αλλά τι θες τώρα κι εσύ και τα σκαλίζεις…

Ταύρος

Στα πρώτα δευτερόλεπτα θα αναρωτηθείς αν ο Ταύρος σε άκουσε, γιατί δεν θα δεις καμιά αλλαγή στη στάση του ή στην έκφρασή του. Θα ανησυχήσεις κιόλας μήπως έπαθε κανένα εγκεφαλικό. Αλλά όχι. Σύντομα θα συνεχίσει αυτό που έκανε και το πολύ-πολύ να σου πει: «Έχουμε τίποτα έτοιμο για φαγητό ή να παραγγείλουμε απ’ έξω; Παίζει και μια καλή ταινία στην τηλεόραση». Εδώ έχεις τη χρυσή ευκαιρία να κάνεις γαργάρα την πρότερη αναγγελία σου και να ξεχαστεί το θέμα. Αν παρόλα αυτά εσύ επιμένεις στο αίτημά σου, ετοιμάσου για την επόμενη αντίδραση που συνοψίζεται στη φράση: «Θες να φύγεις; Μόνο πάνω από το πτώμα μου».

Δίδυμοι

Θα δυσκολευτείς να βρεις το κατάλληλο κενό στην πολυπραγμοσύνη και στην πολυλογία του Διδύμου για να θέσεις το ζήτημά σου, και θα πρέπει να το κάνεις με τρόπο που να εντυπωθεί στο μυαλό του ότι όχι, δεν κάνεις πλάκα, το εννοείς. Μην περιμένεις οδυρμούς και παρακαλετά, πάντως, γιατί το φρεσκοχωρισμένο ταίρι σου δεν θα σου δώσει αυτή την ικανοποίηση. Αντίθετα, θα σου δείξει ότι οργανώνει μια χαρά τη ζωή του χωρίς εσένα, με ατάκες του είδους: «Αυτό σημαίνει πως δεν θα πάμε μαζί στο πάρτι το Σάββατο, να υποθέσω. Θα δω μήπως πάω με την/τον… (σε αυτό το σημείο μπαίνει κάποιο άτομο με το οποίο αποδεδειγμένα φλέρταρε, όσο ήσασταν μαζί)».

Καρκίνος

Ο Καρκίνος θα σου ρίξει ένα βλέμμα που θα σου σπαράξει την καρδιά. Το κάτω χείλος του θα τρεμουλιάσει και τα μάτια του θα δακρύσουν, ενώ θα ψελλίζει: «Δεν μπορεί να το εννοείς. Τι θα απογίνεις χωρίς εμένα; Εδώ δεν μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου στα στοιχειώδη… Ορίστε, τι έφαγες το μεσημέρι στη δουλειά; Πάλι βρομιές από το σουβλατζίδικο, έτσι; Γι’ αυτό έχεις αρχίσει και παχαίνεις. Πρέπει να σου δίνω φαΐ από το σπίτι, ώστε να κάνεις καλή διατροφή… Μα τι λέω, Θεέ μου… Αφού εσύ με παρατάς… Μα δεν καταλαβαίνεις πως δεν κάνουμε ο ένας χωρίς τον άλλο; » And the Oscar goes to…

Λέων

Ο Λέων αρχικά θα σε κοιτάξει με έκπληξη σαν να έχεις ξαφνικά μεταμορφωθεί σε καγκουρό με μπλε ρίγες. Πώς γίνεται κάποιος, οποιοσδήποτε, να διανοηθεί να τον χωρίσει; Είσαι με τα καλά σου; Μέθυσες; Έχεις πάρει ληγμένα; Του κάνεις πλάκα; Όπως καταλαβαίνεις θα περάσει κάποια ώρα μέχρι να βεβαιωθεί ότι το εννοείς. Και θα αρχίσει να βρυχάται λες και βλέπεις το λιοντάρι στο σήμα της Metro Goldwyn Mayer. Παρεμπιπτόντως, το εν λόγω ζωντανό έφαγε τον εκπαιδευτή του, σύμφωνα με τον αστικό μύθο, αλλά εσύ μάλλον θα τη γλιτώσεις, αν έχεις καλά αντανακλαστικά ώστε να αποφεύγεις τα εκτινασσόμενα αντικείμενα. Πώς να γίνει, όμως, μόνο με αγώνες κερδίζεται η ελευθερία.

Παρθένος

Όταν κάνεις την αναγγελία σου, μην περιμένεις ο Παρθένος να αρχίσει να σούρνεται στα πατώματα απειλώντας ότι θα φαρμακωθεί. Αντίθετα είναι ικανός να σου πει ότι τον βγάζεις από τη δύσκολη θέση να σε χωρίσει εκείνος πρώτος, που δεν το έκανε γιατί σε λυπόταν (σιγά τώρα…). Θα σου πει πόσο ανυπόφορος, ανοργάνωτος και ακατάστατος ήσουν και πόσο τον είχες κουράσει. Και άντε να τα μαζεύεις, γιατί έχει δουλειές, να αποστειρώσει οποιαδήποτε επιφάνεια ή αντικείμενο άγγιξες και να πετάξει στον δρόμο οτιδήποτε θα αφήσεις πίσω σου. Μπορεί να νιώσεις ανακούφιση για το πόσο εύκολο ήταν τελικά, αλλά και μια απογοήτευση θα την πάρεις. Μα τόση αδιαφορία πια;

Ζυγός

Για τον Ζυγό οι χωρισμοί είναι κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ακριβώς όπως η αδικία, η φτώχεια και οι κιτς ταπετσαρίες. Κι εφόσον υπάρχουν, ας τον φυλάει ο καλός Θεός να μην τους υφίσταται απροειδοποίητα και χωρίς τη θέλησή του. Αν λοιπόν του κάνεις ένα τέτοιο χουνέρι, θα σου τονίσει την τεράστια αχαριστία από μέρους σου, απέναντι στην καλή σου τύχη που τον έφερε στη ζωή σου για να σου την αναβαθμίσει. Δεν σε βοήθησε να διαλέξεις κουρτίνες για το σπίτι σου; Δεν σε πήγαινε στα καλύτερα μέρη; Δεν σου ανέβασε το καταβαραθρωμένο πολιτιστικό σου επίπεδο και την αξιοθρήνητη αισθητική σου; Και να εσύ πως τον ξεπληρώνεις.

Σκορπιός

Υπάρχουν ορισμένα βασικά αξιώματα στη ζωή και ένα από αυτά είναι ότι τον Σκορπιό δεν τον χωρίζεις, αλλά προσπαθείς να τον κάνεις να σε χωρίσει εκείνος. Εκτός αν του το αναγγείλεις από το τηλέφωνο, αφού πρώτα θα έχεις μεταναστεύσει σε μια χώρα εκτός Ευρωζώνης που δεν θα του αποκαλύψεις. Αν πάλι σκοπεύεις να το κάνεις βιζαβί κι απεναντίας, να ξέρεις ότι όσο πιο ήπια είναι η αντίδρασή του, τόσο περισσότερο θα πρέπει να ανησυχήσεις, διότι πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Α, και να φροντίζεις εφεξής να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου πολύ μακριά, αν δεν θέλεις να το βρεις διακοσμημένο με σκαλιστά γκράφιτι από κλειδί.

Τοξότης

Η πρώτη αντίδραση του Τοξότη κατά πάσα πιθανότητα θα είναι να ρωτήσει τον λόγο που τον χωρίζεις, αλλά μάλλον εκείνα που υποθέτει ότι αποτέλεσαν την αιτία είναι άσχετα με την πραγματικότητα. Αυτό όμως θα σου δώσει την ευκαιρία να μάθεις καινούργια πράγματα όπως, «Σε πείραξε η φάση που έγινε με τη γειτόνισσα; Έλα μωρέ, δεν ήταν κάτι σοβαρό και το κάναμε μόνο μια φορά». Ό,τι έχεις να πεις και να κανονίσεις σε σχέση με τον χωρισμό σας θα πρέπει να το κάνεις επί τόπου και χωρίς αναβολή, γιατί μετά δεν θα τον βρίσκεις στο τηλέφωνο. Θα έχει πάει εκδρομή στα κάστρα του Λίγηρα με τη γειτόνισσα.

Αιγόκερως

Στην αναγγελία του χωρισμού σου από τον Αιγόκερω μην περιμένεις συγκινητικά ξεσπάσματα, παρακάλια να το ξανασκεφτείς ή προτάσεις για επανατοποθέτηση της σχέσης σας. Εκείνο που θα αντιμετωπίσεις είναι η επί τόπου αμείλικτη αφαίρεση όλων των προνομίων που σου πρόσφερε το να είστε ζευγάρι. Επίσης θα απαιτήσει να κρατήσει την εσπρεσιέρα, παρόλο που δεν πίνει καφέ και την κονσόλα για το playstation, παρόλο που σε κατηγορούσε για τη μανία σου με τα παιχνίδια. Αλλά προκειμένου να τα πάρεις εσύ… Μπροστά του, ωχριούν οι σιτεμένες σύζυγοι των χολιγουντιανών σταρ που τους «γδύνουν» στον διακανονισμό του διαζυγίου. Γι’ αυτό φρόντισε να έχεις κάνει τα κουμάντα σου από πριν.

Υδροχόος

Παρά τη διεξοδική προετοιμασία για να εξηγήσεις με σαφήνεια σε έναν Υδροχόο ότι δεν θέλεις να είστε πια μαζί, ενδεχομένως να αντιμετωπίσεις την απόλυτη ασυνεννοησία ως προς το τι σημαίνει στην πράξη αυτό. Αν πεις ότι θέλεις να μείνετε φίλοι, θα σε διαβεβαιώσει ότι θα εξακολουθήσετε να κάνετε σεξ. Αν το διανθίσεις με το κλασικό «θα έχεις πάντα ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μου», πιθανόν θα σου προτείνει να υιοθετήσετε μαζί ένα αφρικανάκι. Επίσης θα εκθειάσει το γεγονός ότι η (αναμφίβολα καρμική) σχέση σας περνάει τώρα σε ένα άλλο ωριμότερο επίπεδο, αυτό που στην καθομιλουμένη λέγεται «και μαζί και χώρια» και που, μεταξύ μας, ήταν ανέκαθεν ό,τι ονειρευόταν.

Ιχθείς

Αν ο Ιχθύς διαφωνεί για τον χωρισμό, οι εγκεφαλικές του λειτουργίες θα αρνηθούν να καταγράψουν τα λεγόμενά σου, και να ξέρεις ότι θα χρειαστείς πολλή προσπάθεια απλώς για να το κατανοήσει. (Να το δεχτεί είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία). Αν πάλι συμφωνεί, σε περιμένει μια συναισθηματικά φορτισμένη ανασκόπηση της σχέσης σας, που θα καταλήξει στο κλισέ ότι πάντα θα έχετε να θυμάστε τις υπέροχες στιγμές που περάσατε μαζί. Όπως εκείνο το ηλιοβασίλεμα στην έρημη αμμουδιά της Μήλου και το σεξ που επακολούθησε. Το γεγονός ότι δεν πήγατε ποτέ στη Μήλο μαζί δεν παίζει κανένα ρόλο και θα είναι μεγάλη αναισθησία από μεριάς σου να το αναφέρεις.

