Ξύλο στη Βουλή της Γεωργίας: Απίστευτες εικόνες, δείτε βίντεο

Σκηνές που παραπέμπουν σε ρινγκ εκτυλίχθηκαν στο κοινοβούλιο της Γεωργίας όταν βουλευτής της αντιπολίτευσης γρονθοκόπησε βουλευτή του κυβερνώντας κόμματος ενώ ο τελευταίος βρισκόταν στο βήμα. Ο πρόεδρος της Βουλής διακρίνεται να παρακολουθεί έντρομος την ξαφνική επίθεση. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συζήτησης για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο περί ξένων πρακτόρων, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, εικόνες χάους καταγράφηκαν ύστερα από αυτό το περιστατικό , με τον Πρόεδρο της Βουλής να παρακολουθεί ξαφνιασμένος και έντρομος τα όσα γίνονταν μπροστά στα μάτια του. Ορισμένοι έτρεχαν να ξεφύγουν από τον πανικό που είχε προκληθεί και άλλοι συμμετείχαν στον καβγά. Αξίζει να σημειωθεί πως την ώρα του περιστατικού στην Βούλη, είχε συγκεντρωθεί απ’έξω πλήθος κόσμου που διαμαρτύρονταν για το νομοσχέδιο που φέρνει το κυβερνών κόμμα.

BREAKING: Chaotic scenes from Georgia parliament during the consideration of the law on foreign agentspic.twitter.com/t7QAPvJ0nE

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024