Έλον Μασκ για Ελλάδα και δημογραφικό: Καμπανάκι για την υπογεννητικότητα

Με μία ανάρτηση από αυτές που δεν συνηθίζει, ο δισεκατομυριούχος επιχειρηματίας, Έλον Μασκ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπογεννητικότητα σε μία σειρά χωρών όπως η Ελλάδα, κάνοντας λόγο για πληθυσμιακή κατάρρευση. Συγκεκριμένα με ανάρτησή του, ο Έλον Μασκ γράφει πως «η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν πληθυσμιακή κατάρρευση λόγω των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων». Στην ανάρτησή του ο Έλον Μασκ κοινοποιεί άρθρο του thepeoplesvoice.tv στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στην πληθυσμιακή γήρανση σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως οι ξαφνικοί θάνατοι παράλληλα με τις γεννήσεις που πέφτουν χαμηλότερα από όλες τις προβλέψεις οδηγώντας τελικά σε πληθυσμιακή κατάρρευση.

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates https://t.co/2qFA087SLJ

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024