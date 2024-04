Ιράν – Ισραήλ επίθεση: Η περιοχή και ο κόσμος δεν αντέχουν άλλο πόλεμο, λέει ο Γκουτέρες

Σε ισχυρή καταδίκη της ιρανικής επίθεσης προς το Ισραήλ προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Σε δήλωσή του ανέφερε: «Καταδικάζω έντονα τη σοβαρή κλιμάκωση που αντιπροσωπεύει η μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατά του Ισραήλ απόψε. Ζητώ την άμεση παύση αυτών των εχθροπραξιών.

Είμαι βαθιά ανήσυχος για τον πολύ πραγματικό κίνδυνο μιας καταστροφικής κλιμάκωσης σε ολόκληρη την περιοχή. Καλώ όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση για να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες στρατιωτικές συγκρούσεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Έχω επανειλημμένα τονίσει ότι ούτε η περιοχή ούτε ο κόσμος μπορούν να αντέξουν έναν ακόμη πόλεμο».

I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by Iran.

I call for an immediate cessation of these hostilities.

Neither the region nor the world can afford another war. https://t.co/Kmbt3zWMw7

— António Guterres (@antonioguterres) April 14, 2024