Επίθεση Ιράν σε Ισραήλ: Παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Η ιρανική επίθεση στο Ισραήλ κράτησε περίπου πέντε ώρες σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Εκτοξεύθηκαν δεκάδες drones και πύραυλοι από την Τεχεράνη και τους proxies της, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία αναχαιτίστηκαν προτού πέσουν σε ισραηλινό έδαφος. Τώρα η κατάσταση συναγερμού έχει αρθεί και οι Ισραηλινοί έχουν βγει από τα καταφύγια. Οι διεθνείς αντιδράσεις είναι πολλές. Σήμερα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενώ οι ΗΠΑ συγκαλούν τους ηγέτες των G7.

Χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών: Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμούς που να σχετίζονται απευθείας με την επίθεση, ωστόσο ένα επτάχρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά από σκάγια βλήματος αναχαίτισης, ενώ 31ας άνθρωποι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες λόγω μικροτραυματισμών ή κρίσεων πανικού.

Θα συνεδριάσουν οι ηγέτες των G7: Ο Τζο Μπάιντεν συγκαλεί σήμερα (14/04) Σύνοδο των ηγετών των G7 προκειμένου να υπάρξει «ενιαία διπλωματική αντίδραση» στην «αναίσχυντη» επίθεση του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. Πλήθος ηγετών από όλο τον κόσμο έχουν ήδη καταδικάσει τις ενέργειες της Τεχεράνης.

Καμία εμπλοκή των ΗΠΑ σε επιθετική ενέργεια: Οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν σε καμία επιθετική επιχείρηση κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε ο Τζο Μπάιντεν στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, όπως δήλωσε στο CNNi υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Πώς ξεκίνησαν όλα: Στις αρχές Απριλίου, αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε το κτήριο της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό της Συρίας. Από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης ανάμεσά τους και υψηλόβαθμα στελέχη. Τα υπουργεία Εξωτερικών Ιράν και Συρίας κατηγόρησαν το Ισραήλ πως βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η Τεχράνη διεμήνυσε πως θα απαντήσει.

Το Ιράν και οι proxies του: Οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν, δηλώνουν ότι αντιμάχονται το Ισραήλ για να στηρίξουν τους Παλαιστίνιους της Γάζας. Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι φιλά προσκείμενες στο Ιράν δυνάμεις, εξαπολύουν επιθέσεις στο Ισραήλ και στους συμμάχους του, απαιτώντας κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

🎥Video of the massive amount of Iranian rockets being intercepted last night #Israel #IranAttack #WorldWar3 #iran #Netanyahu #Biden pic.twitter.com/gl60NMy7yt

Τι σημαίνουν όλα αυτά: Η έναρξη μιας απευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ απεύχονται ένα τέτοιο σενάριο από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με την Χαμάς τον περασμένο Οκτώβρη.

Η άνευ προηγουμένου επίθεση την οποία εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, πυροδότησε την έντονη καταδίκη πολλών ηγετών και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Παράλληλα, για την επίθεση του Ιράν συγκλήθηκε και αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως αργότερα εντός της ημέρας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η δέσμευσή μας στην ασφάλεια του Ισραήλ μπροστά στις απειλές του Ιράν και των ενεργούμενών του στην περιοχή είναι ακλόνητη», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μέσω X, αναρτώντας φωτογραφικό στιγμιότυπο της έκτακτης συνεδρίασης της ομάδας του για ζητήματα εθνικής ασφαλείας η οποία συγκλήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν πως αμερικανικές δυνάμεις ανεπτυγμένες στην περιοχή κατέρριψαν «δεκάδες» drones που είχαν εξαπολυθεί από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε «σθεναρά» τη «σοβαρή κλιμάκωση» που αποτελεί η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ και κάλεσε «να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες αυτές».

Πρόσθεσε πως είναι «βαθιά ανήσυχος για τον πολύ πραγματικό κίνδυνο καταστροφικής κλιμάκωσης σε περιφερειακή κλίμακα», σημειώνοντας πως «καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείζονες στρατιωτικές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή».

Το υπουργείο Εξωτερικών του σουνιτικού βασιλείου απηύθυνε έκκληση σε «όλα τα μέρη να δείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να προστατεύσουν την περιοχή και τους λαούς της από τους κινδύνους του πολέμου». Εκφράζοντας την «ανησυχία» του Ριάντ για την «κλιμάκωση», κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να «αναλάβει τις ευθύνες του για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Η διπλωματία του Καΐρου κάλεσε να επιδειχθεί «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση», προσθέτοντας πως «βρίσκεται σε άμεση επαφή με όλα τα μέρη» προκειμένου να «περιοριστεί η κατάσταση», προειδοποιώντας εναντίον του «κινδύνου εξάπλωσης της σύρραξης στην περιοχή».

«Η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την τρέχουσα επιδείνωση (της κατάστασης) και καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση» των εντάσεων, ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ καταδίκασε « με τον πλέον έντονο τρόπο την απερίσκεπτη επίθεση του ιρανικού καθεστώτος εναντίον του Ισραήλ», διαβεβαιώνοντας πως «το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να προασπίζει την ασφάλεια του Ισραήλ».

«Στο πλευρό των συμμάχων μας, εργαζόμαστε κατεπειγόντως για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση για να αποτρέψουμε κλιμάκωση. Κανείς δεν θέλει να δει νέα αιματοχυσία», πρόσθεσε ο κ. Σούνακ, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε εξάλλου πως στέλνει στην περιοχή περισσότερα βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «καταδικάζει έντονα την απαράδεκτη ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ» τόνισε μέσω X ο ύπατος εκπρόσωπος της, Ζοζέπ Μπορέλ, βλέποντας στην ενέργεια αυτή «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια». Ισχυρή καταδίκη και από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία έκανε έκκληση να απέχουν όλοι από περαιτέρω κλιμάκωση.

Το Παρίσι καταδικάζει την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, που ανέβασε το επίπεδο «των αποσταθεροποιητικών ενεργειών» της Τεχεράνης, ήταν η αντίδραση μέσω X του γάλλου υπουργού Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ.

Αποφασίζοντας να προχωρήσει σε αυτή την «ενέργεια άνευ προηγουμένου» η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας «αναλαμβάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης», σημείωσε προσθέτοντας πως η Γαλλία «επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στην ασφάλεια του Ισραήλ και το διαβεβαιώνει για την αλληλεγγύη της».

«Η αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε απόψε το Ιράν εναντίον ισραηλινού εδάφους είναι ανεύθυνη και αδικαιολόγητη», έκρινε μέσω X ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη διακινδυνεύει «ανάφλεξη» της περιοχής. «Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και θα συζητήσουμε τα περαιτέρω με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε ο κ. Σολτς.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο την επίθεση, η οποία μπορεί να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή στο χάος,», πλειοδότησε η υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ. Το Ιράν και οι σύμμαχοί του πρέπει να σταματήσουν «αμέσως» την επίθεση αυτή, πρόσθεσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Γερμανίας, εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» του Βερολίνου στο Ισραήλ.

«Η ελληνική Κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις του Ιράν προς το Ισραήλ, που συνιστούν σοβαρή επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στην περιοχή», τονίζεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Τέτοιες ενέργειες θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Είναι απολύτως αναγκαίο να αποφευχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω διάχυση των εχθροπραξιών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η Ρώμη παρακολουθεί «με προσοχή και ανησυχία» την κατάσταση, τόνισε μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. «Συνομίλησα με την πρόεδρο του (υπουργικού) συμβουλίου (σ.σ. την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι ) και τον υπουργό Άμυνας (Γκουίντο Κροσέτο)» και η ιταλική κυβέρνηση «είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε σενάριο», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Ο Καναδάς καταδικάζει απερίφραστα» τις ιρανικές επιθέσεις, υπογράμμισε σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, εκφράζοντας την «αλληλεγγύη» του στο Ισραήλ. Η επίθεση, έκρινε, καταδεικνύει «για άλλη μια φορά την περιφρόνηση του Ιράν για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Εξαιτίας της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη και του παραλογισμού του ισραηλινού καθεστώς, καθώς και της απραξίας του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η κατάσταση αστάθειας στην περιφέρεια χειροτέρεψε πολύ τις τελευταίες εβδομάδες», έκρινε ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Δεν θα υπάρξει ειρήνη παρά μόνο «όταν αποκατασταθούν η δικαιοσύνη και το διεθνές δίκαιο, ειδικά όσον αφορά τον παλαιστινιακό λαό και το κράτος της Παλαιστίνης».

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε την «αλληλεγγύη» και τη «δέσμευσή» του υπέρ του Ισραήλ.

Η μεξικανική διπλωματία εξέφρασε μέσω X την «ανησυχία» της για την επίθεση απευθύνοντας έκκληση να αποφευχθεί «περαιτέρω κλιμάκωση» που θα είχε «απρόβλεπτες συνέπειες» και προκαλούσε «μεγαλύτερη αστάθεια»

