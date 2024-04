Οι καλύτεροι εργοδότες για γυναίκες: Η λίστα του Great Place To Work Hellas για το 2024

Το Great Place To Work Hellas ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου τη Λίστα Best Workplaces for Women Hellas 2024 με τις εταιρείες που διακρίνονται ως οι καλύτεροι εργοδότες για τις γυναίκες. Oι εταιρείες που έλαβαν την Πιστοποίηση μέσα στο έτος ήταν υποψήφιες για ένταξη στη λίστα εφόσον:

Απασχολούν από 20 εργαζόμενους και πάνω

Μεγαλύτερο από το 33% του πληθυσμού τους αποτελείται από γυναίκες

Τουλάχιστον το 33% των εργαζόμενων με θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, managers) είναι γυναίκες

Διακρίνονται 30 επιχειρήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους:

10 «μεγάλες» επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους,

10 «μεσαίες» επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζόμενους,

10 «μικρές» επιχειρήσεις που απασχολούν από 20 έως 49 εργαζόμενους

Μεταξύ των 81 από τις 176 Πιστοποιημένες εταιρείες που κάλυπταν τα κριτήρια υποψηφιότητας, επελέγησαν για τη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas 2024, οι 30 εταιρείες, στις οποίες οι γυναίκες εργαζόμενοι, μέσα από το ερωτηματολόγιο Trust Index© της έρευνάς μας, αξιολογούν θετικότερα την εργασιακή τους εμπειρία τόσο συνολικά όσο και κατά κύριο λόγο στις 5 παρακάτω περιοχές:

Ίση και δίκαιη μεταχείριση, ανεξάρτητα από το φύλο

Δίκαιες αμοιβές για όλους

Προαγωγές σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν

Δυνατότητα άδειας όποτε χρειάζεται

Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Οι περιοχές αυτές επελέγησαν με γνώμονα ότι πέραν του ότι είναι σημαντικές για κάθε εργαζόμενο, είναι περισσότερο σημαντικές για τις γυναίκες, οι οποίες συχνά καλούνται να ανταγωνισθούν κατεστημένα χρόνων και έχουν και έναν επιπλέον ρόλο να επιτελέσουν, είτε ως σύζυγοι, είτε ως μητέρες, είτε ως φροντιστές άλλων.