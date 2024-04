Σίδνεϋ επίθεση με μαχαίρι: Σοκ σε εμπορικό κέντρο

Πέντε νεκροί και 7 τραυματίες είναι έως τώρα ο απολογισμός των θυμάτων μετά επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Συνολικά οι νεκροί είναι 6, μαζί με τον δράστη. Ο άνδρας που κρατούσε το μαχαίρι και επιτέθηκε σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολίτες, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από γυναίκα αστυνομικό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός στο έδαφος. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρησης της αστυνομίας προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν υπάρχει και δεύτερος δράστης, ώστε να εντοπιστεί και να ακινητοποιηθεί. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα βρέφος 9 μηνών και η μητέρα του.

BREAKING: Multiple people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia in a suspected terrorist attack. The sound of firing also heard. More details to follow pic.twitter.com/eXDqWDBTLn — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

Στα social media ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο με τον δράστη να κρατάει μαχαίρι και έναν πολίτη να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει. Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο δράστης να κινείται μέσα στο εμπορικό κέντρο και οι πολίτες να τρέχουν έντρομοι να κρυφτούν προκειμένου να γλιτώσουν.

#BREAKING Australia: The stabber was neutralized by shooting and the visible rule was eliminated. pic.twitter.com/ey9IYMMjSc — The Outpost (@outpostosint) April 13, 2024

Βίντεο που έχει ανέβει στα social media δείχνει τη στιγμή που γυναίκα αστυνομικός έχει ακινητοποιήσει τον δράστη.

Incident at Bondi Junction Westfield. Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out. People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk — Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από ένα εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, μετά από υποψίες για επίθεση με μαχαίρι, όπως ανέφερε η ειδησεογραφική σελίδα news.com.au.

First photo of terrorist who ki||ed and injured several people in Sydney’s Bondi Junction, Australia. pic.twitter.com/dnp1UzUmMQ — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

Μία αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε ένα πολυσύχναστο από κόσμο εμπορικό κέντρο κοντά στην Ακτή Μπόντι, μετά από τις υποψίες για επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα), σύμφωνα με την ίδια ειδησεογραφική σελίδα. Δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ένας από τους μάρτυρες δήλωσε ότι είδε μία γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος πριν ο ίδιος, βρει καταφύγιο σε ένα κοσμηματοπωλείο. Η πολιτειακή αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αρκετές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη ανθρώπων να εγκαταλείπουν το εμπορικό κέντρο, ενώ περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης έφταναν στην περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές παρότρυναν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι έρευνες για το περιστατικό. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στο Σίδνεϊ, ένας άντρας δέχθηκε πυροβολισμό στο εμπορικό κέντρο, μετά από αναφορές για πολλαπλές επιθέσεις κατά πολιτών με μαχαίρι.