Σίδνεϊ επίθεση με μαχαίρι: 38 ετών η μητέρα που δολοφονήθηκε

Παγκόσμιο σοκ έχει προκληθεί από το αδιανόητο μακελειό που σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο (13/3) σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, με έναν 40χρονο να αφαιρεί τη ζωή από έξι ανθρώπους προτού πέσει νεκρός από τα πυρά μιας γυναίκας αστυνομικού. Ανάμεσα στους νεκρούς και μια 38χρονη μητέρα η οποία ταυτοποιήθηκε ως το ένα από τα θύματα της αιματηρής επίθεσης. Η ίδια προσπάθησε με αυταπάρνηση να προστατέψει το μωράκι της 9 μηνών που ο δράστης κατάφερε να μαχαιρώσει. Η ίδια άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, ενώ το βρέφος δίνει πλέον τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τη φωτογραφία της 38χρονης μητέρας που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ δημοσίευσε η Daily Mail βυθίζοντας στη θλίψη το κοινό που παρακολουθεί εμβρόντητο τα όσα γίνονται γνωστά για το μακελειό με τους έξι νεκρούς πολίτες.

Η 38χρονη μητέρα, η Ash Good, ήταν μεταξύ των έξι ανθρώπων που άφησαν σήμερα την τελευταία τους πνοή στο εμπορικό κέντρο Junction Westfield στο Bondi του Σίδνεϊ, όταν ένας 40χρονος άνδρας που φορούσε μια φανέλα ράγκμπι, τους επιτέθηκε με μαχαίρι περίπου στις 3.20 μ.μ., προτού τον σκοτώσει μια γυναίκα αστυνομικός. Φίλη της μιλώντας σε αυστραλιανά Μέσα την περιέγραψε ως έναν «απλό και όμορφο άνθρωπο». «Ήταν η καλύτερη μαμά του κόσμου», είπε.

Οι φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν την αδικοχαμένη 38χρονη γυναίκα να κρατάει στην αγκαλιά της το βρέφος της που τώρα χαροπαλεύει. Συνολικά εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένου του εννέα μηνών μωρού της Αsh Good υπέστησαν τραύματα από μαχαίρι. Το βρέφος δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Το εμπορικό κέντρο Westfield που σημειώθηκε η επίθεση αποτελεί ένα δημοφιλές και πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στα ανατολικά της κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής του Σίδνεϊ και είναι κοντά στη διάσημη παραλία Bondi. Όπως κάθε Σάββατο ήταν κατάμεστο από επισκέπτες και ιδιαίτερα από οικογένειες και μικρά παιδιά. «Ήταν μακελειό…Είδα έναν άνδρα να μαχαιρώνει αδιακρίτως», είπε στο ABC News μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν σε κοντινή καφετέρια με τα δύο μικρά παιδιά του την ώρα που ξεκίνησε η επίθεση. Μόλις ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι μέσα στον χώρο του εμπορικού Westfield στο Bondi εκτυλισσόταν κάποιου είδους επίθεση, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, άρχισε να συρρέει προς την έξοδο του εμπορικού για να σωθεί.

«Ήταν παράνοια», είπε μια φανερά αναστατωμένη γυναίκα, καθώς περιέγραψε ότι είδε μια τραυματισμένη γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μακελάρης εισήλθε στο εμπορικό κέντρο λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει την επίθεσή του. Η επίθεση τελικά τερματίστηκε μόνο όταν μια γυναίκα αστυνομικός αντιμετώπισε τον άνδρα. Σήκωσε το μαχαίρι του προς το μέρος της και τότε εκείνη τον εξουδετέρωσε πυροβολώντας τον. Ο Τζέισον Ντόκσον είπε ότι άκουσε κάποιους «να φωνάζουν και να ουρλιάζουν, να τρέχουν» και άρχισε να τρέχει πίσω από την αστυνομικό. Είπε ότι ο άνδρας, οπλισμένος με ένα μεγάλο μαχαίρι άρχισε να τρέχει προς το μέρος τους και το μόνο που άκουσε ήταν «άσε το κάτω» και μετά η γυναίκα αστυνομικός τον πυροβόλησε. «Αν δεν τον πυροβολούσε, θα συνέχιζε τη δράση του, ήταν σε έκσταση», πρόσθεσε.

UPDATE – It’s being reported that MULTIPLE news sites are censoring the individual’s face who was involved in the stabbing of 9 people in Bondi Junction, Sydney, Australia.

I wonder why…

In this video, no one BUT the killer’s face is censored.

Oddly enough, the NSW police… pic.twitter.com/G1pAJ2Kde7

— Right Angle News Network (@Rightanglenews) April 13, 2024