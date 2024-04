Παναγία των Παρισίων σήμερα: Σχεδόν έτοιμος ο καθεδρικός ναός, 5 χρόνια μετά τη φρικτή φωτιά

Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η αποκατάσταση του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, καθώς τα βλέμματα του κόσμου στρέφονται στη γαλλική πρωτεύουσα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το βράδυ της 15ης Απριλίου 2019 η οροφή του καθεδρικού ναού τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύντομα, οι φλόγες κατέστρεψαν τη δομή της στέγης του μνημείου και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν, καταστρέφοντας την κορυφή, τις στέγες τού κυρίως ναού και του εγκάρσιου κλίτους και τους ξύλινους σκελετούς τους. Παραμένει ασαφές τι ακριβώς προκάλεσε την πυρκαγιά. Οι γαλλικές αρχές δήλωσαν ότι μπορεί να ευθύνεται μια ηλεκτρική βλάβη ή ένα αναμμένο τσιγάρο.

The reconstruction of Paris’ Notre-Dame cathedral is nearing completion, five years after a major blaze ravaged the iconic monument https://t.co/30e9x9nqcZ pic.twitter.com/wgoXc8Gl4c

Οι σκαλωσιές που περιβάλλουν μεγάλο μέρος της πρόσοψης του καθεδρικού ναού έχουν αρχίσει να απομακρύνονται σιγά-σιγά και μια νέα κορυφή είναι ήδη ορατή. Περίπου 500 εργάτες βρίσκονται καθημερινά στο εργοτάξιο, αγωνιζόμενοι για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού, του πιο επισκέψιμου μνημείου της Ευρώπης πριν από την πυρκαγιά, το οποίο δεσπόζει στο νησί Ile de la Cite, στον ποταμό Σηκουάνα, από τον Μεσαίωνα. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος, με τον καθεδρικό να έχει προγραμματιστεί να ανοίξει ξανά για το κοινό στις 8 Δεκεμβρίου 2024.

Five years after a devastating fire, the restoration of the Notre-Dame cathedral is nearing completion, boosting President Emmanuel Macron’s hopes of a lasting legacy ahead of the upcoming Olympic Games in #Paris2024 pic.twitter.com/sxnDYmiyAa

— Reuters (@Reuters) April 12, 2024