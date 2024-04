Ο. Τζ. Σίμπσον θάνατος: Μόνο με Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας μπορούσαν να τον δουν πριν πεθάνει

Πλήρη ιδιωτικότητα ήθελε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ο διάσημος παίκτης του αμερικανικού φούτμπολ Ο. Τζ. Σίμπσον, που το 1995 αθωώθηκε για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και του συντρόφου της, ωστόσο καταδικάσθηκε από αστικό δικαστήριο το 1997 μετά από αγωγή των οικογενειών των θυμάτων, με αποτέλεσμα να πληρώσει αποζημιώσεις 33 εκατ. δολαρίων και να βρεθεί στη φυλακή έως το 2017. Ωστόσο, ο ίδιος, που έπασχε από καρκίνο του προστάτη, σύμφωνα με το ΤΜΖ υποχρέωσε τους φίλους αλλά και το ιατρικό προσωπικό που τον έβλεπαν τις τελευταίες ημέρες της ζωής του να υπογράψουν Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας. Ακόμη πιο μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ίδιος κανόνας ίσχυσε και για τους συγγενείς του, τα τέσσερα παιδιά του, που ήταν μαζί του την ώρα που άφηνε την τελευταία του πνοή.

Την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες φίλοι του συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του για να τον αποχαιρετήσουν. Την ώρα του θανάτου του, ήταν περιτριγυρισμένος από μέλη τη ςοικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων παιδιών του, εκ των οποίων τα δύο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον, για τον θάνατο της οποίας ήταν ο κύριος ύποπτος. Η κατάσταση της υγείας του Ο.Τζ. Σίμπσον έδειχνε εύθραυστη. Την περασμένη Παρασκευή, οι άνθρωποι που τον φρόντιζαν ειδοποίησαν την οικογένειά του ότι το τέλος είναι κοντά. Μέσα στις επόμενες ημέρες, τα παιδιά του, Τζέισον και Άρντελ, από τον πρώτο του γάμο με την Μαργκερίτ Γουίτλεϊ και Σίντεϊ και Τζάστιν, από τον γάμο του με την Νικόλ, έσπευσαν να βρεθούν στο πλευρό του.

I’m from the Bay and I’m going with Bay!!! Lets go @49ers pic.twitter.com/MoO9TELc8B

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) February 11, 2024