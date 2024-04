Δένδιας ΗΠΑ: Συναντήσεις με ομογενείς

Το Massachusetts Institute of Technology (MIT) στη Βοστώνη επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας όπου συναντήθηκε με τους Έλληνες καθηγητές Μιχάλη Τριανταφύλλου (Director of MIT Sea Grant) και Θεμιστοκλή Σαψή (Director of the Center for Ocean Engineering) κσθώς και με τον πλοίαρχο και καθηγητή Ναυπηγικής Andrew J. Gillespy.

“Είχαμε εξαιρετικά χρήσιμες συζητήσεις σχετικά με τη νέα εποχή που σχεδιάζουμε για το Πολεμικό μας Ναυτικό”, έγραψε σχετικά τον προσωπικό λογαριασμό του στο ” X ” ο κ. Δένδιας.Παράλληλα χαρακτήρισε το ΜΙΤ ως “ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στην τεχνολογία και την καινοτομία στον κόσμο”. Ο υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε και το Batelle Autonomy LAB στη Βοστώνη (#MIT Sailing Pavillion) όπου ενημερώθηκε από τον Michael Benjamin (Research Scientist) για τις εκπληκτικές δυνατότητες των αυτονόμως κινουμένων στη θάλασσα και κάτω από αυτήν. «Η θωράκιση με τα συγκεκριμένα μέσα και η κατασκευή τους και στην Ελλάδα, είναι μία από τις προτεραιότητες για τις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

I visited #MIT in Boston, one of the top universities in the areas of Technology and Innovation in the world.

I met with Greek Professors Michael Triantafyllou (Director of MIT Sea Grant) @MITSeaGrant and Themistoklis Sapsis (Director of the Center for Ocean Engineering), as… pic.twitter.com/ErIO3XKCD3

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 12, 2024