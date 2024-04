Πρίγκηπας Χάρυ- Μέγκαν Μαρκλ: Οι νέες παραγωγές τους στο Netflix

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρώην βασιλικού ζεύγους επεκτείνονται με την ανακοίνωση της συνεργασίας τους με το Netflix και την παραγωγή δύο νέων σειρών. Η δημοφιλής πλατφόρμα πρόκειται να φιλοξενήσει την τέταρτη και την πέμπτη σειρά της εταιρείας Archewell Productions των πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίες θα σχετίζονται με το lifestyle και το πόλο. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το όνομα των σειρών ούτε και η ημερομηνία κυκλοφορίας τους, καθώς βρίσκονται στα αρχικά στάδια παραγωγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Netflix, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί των δύο νέων μη μυθοπλαστικών σειρών στις οποίες παραγωγός θα είναι η Μέγκαν Μαρκλ. Η πρώτη σειρά θα έχει θεματολογία σχετική με τις απολαύσεις της μαγειρικής, της κηπουρικής, της διασκέδασης και της φίλιας, της οποίας θα επιμεληθεί η ίδια η Μαρκλ, ενώ η δεύτερη θα αφορά στο αγαπημένο άθλημα του Πρίγκηπα, στο πόλο. «Η σειρά θα τραβήξει την κουρτίνα πίσω από την τόλμη και το πάθος του αθλήματος, καταγράφοντας όλα όσα χρειάζονται για να αγωνιστεί κανείς στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε το Netflix.

Το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα και μετακόμισε στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2020. Τότε είχαν αναφέρει πως βίωναν εκφοβισμό από τα βρετανικά μέρα ενημέρωσης καθώς και κακομεταχείριση και ρατσισμό από την βασιλική οικογένεια. Ύστερα από τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια, ξεκίνησαν αρκετές επιχειρηματικές δραστηριότητες με μία από αυτές να είναι η ίδρυση της εταιρείας παραγωγής ήχου και βίντεο με το όνομα Archewell Productions, με την οποία υπέγραψαν συμφωνία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την πλατφόρμα Netflix.

Έχουν προηγηθεί ακόμα τρία έργα τα οποία είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα από την εταιρεία παραγωγής του ζευγαριού, το ντοκιμαντέρ «Heart of Invictus», που παρουσιάζει την αθλητική εκδήλωση για τραυματίες βετεράνους, την οποία ίδρυσε ο Πρίγκιπας Χάρυ. Το «Live to Lead», ένα ντοκιμαντέρ για τους εντυπωσιακούς ηγέτες του κόσμου και το «Harry & Meghan», μια εκπομπή για την αποχώρηση του ζευγαριού από τη βασιλική ζωή. Μάλιστα, το τελευταίο κατέχει το ρεκόρ μεγαλύτερης τηλεθέασης στο Netflix, με 81,55 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης.

