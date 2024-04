Τζουλιάν Ασάνζ: Πιθανότητα να σταματήσει η δίωξη του δημοσιογράφου

Την εξέταση του αιτήματος της Αυστραλίας ώστε να σταματήσει η δίωξη για κατασκοπεία εις βάρος του δημοσιογράφου Τζουλιάν Ασάνζ, δήλωσε εχθές, Τετάρτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Ο ιδρυτής των WikiLeaks παραμένει κρατούμενος σε φυλακή υψίστης ασφαλείας του Λονδίνου και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 175 έτη, στην περίπτωση που εκδοθεί στις ΗΠΑ. Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αυστραλιανό αίτημα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε λακωνικά πως «Το εξετάζουμε».

Τον Φεβρουάριο του 2024 το αυστραλιανό κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα με το οποίο ζητά να τελειώσει η δικαστική περιπέτεια του Αυστραλού δημοσιογράφου, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση ψυχικής υγείας, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι και οι οικείοι του. Στο αυστραλιανό ψήφισμα τάχθηκε υπέρ και ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι. Στην τελευταία δικαστική ακρόαση του Βρετανικού δικαστηρίου δόθηκε η δυνατότητα στον Ασάνζ να συνεχίσει την προσφυγή κατά της έκδοσής του σε νέα πλήρη ακροαματική συνεδρίαση, εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παράσχουν «ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις» για το αν μπορεί να επικαλεσθεί την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ και για το αν ενδέχεται να απειληθεί με τη θανατική ποινή.

“Promising” signs as President Biden says he is ‘considering’ Australian request to drop Assange prosecution #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/UTbRehmvWt

— WikiLeaks (@wikileaks) April 10, 2024