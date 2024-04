Τζέι Σίμπσον καρκίνος: Πέθανε μια από τις πιο διαβόητες προσωπικότητες

Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο Ο Τζέι Σίμπσον.

Ο O.J Simpson, ο οποίος έγινε μια από τις πιο διαβόητες προσωπικότητες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δίκης του για φόνο τη δεκαετία του ’90 – πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Ο πρώην αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) πέθανε την Τετάρτη στο Λας Βέγκας, όπου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία μετά από διάγνωση καρκίνου του προστάτη, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. Ήταν 76 ετών.

«Στις 10 Απριλίου, ο πατέρας μας, Orenthal James Simpson, υπέκυψε στη μάχη με τον καρκίνο», έγραψε η οικογένεια στο X την Πέμπτη.

«Ήταν περιτριγυρισμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η οικογένειά του σας παρακαλεί να σεβαστείτε τις επιθυμίες τους για ιδιωτικότητα», προστίθεται στη σύντομη ανακοίνωση.

O.J. Simpson, the former football great who was accused of and ultimately acquitted of the brutal 1994 slayings of his ex-wife and her friend, has died, according to his family. He was 76.

“On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer. He… pic.twitter.com/hi7DMJ27Ut

— Adam Schefter (@AdamSchefter) April 11, 2024