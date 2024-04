Ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο: Ο Sultan Kösenν αποφάσισε να.. οδηγήσει!

Ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο αποφάσισε να οδηγήσει και όλος ο πλανήτης ξέσπασε σε γέλιΑτενίζει τον κόσμο από τα 251 εκατ., είναι Τούρκος και ονομάζεται Sultan Kösen. Πρόκειται για τον ψηλότερο άνθρωπο στον κόσμο, o όποιος λόγω του ύψους του καταλαμβάνει μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Αναμφίβολα, ένα ανάστημα που υπερβαίνει τα δύο μέτρα αποτελεί όνειρο πολλών ανδρών, μιας και στα μάτια τους εξασφαλίζει πληθώρα πλεονεκτημάτων. Ξεχνούν, ωστόσο, ότι το υπερβολικό ύψος συνοδεύεται και από σημαντικά προβλήματα, στα οποία έχει αναφερθεί ενδελεχώς κατά τις συνεντεύξεις του ο Kösen. Μεταξύ άλλων, ο 41χρονος γίγαντας δυσκολεύεται να βρει παπούτσια στο μέγεθός του, ενώ για να περπατήσει χρειάζεται ένα μπαστούνι. Δυσκολίες, φυσικά, συναντά και κατά τις μετακινήσεις του, μιας και το ανάστημά του τον εμποδίζει να εισέλθει στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.

Sultan Kösen, the world’s tallest man, stands at 8 ft 2.8 in (251 cm) tall.pic.twitter.com/Cmg7tdJdnB

