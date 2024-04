Σάκκαρη – Τσιτσιπάς: Η ανοιχτή πρόσκληση για ένα… βέβαιο μετάλλιο

Στο πλαίσιο του Billie Jean King Cup και σε συνέντευξή τύπου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του καλοκαιριού και για το αν σκοπεύει να παίξει στο μεικτό με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η ίδια απάντησε πως θέλει πολύ να παίξει και στα τρία αγωνίσματα και πως ελπίζει ο Τσιτσιπάς να αλλάξει γνώμη ώστε να παίξουν μαζί και στο μεικτό:

«Για να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να παίξω και στα τρία αγωνίσματα. Πρωτίστως θα παίξω στο μονό, για μένα, και έπειτα μπορώ να παίξω στο διπλό με την Δέσποινα (σ.σ. Παπαμιχαήλ), γιατί νομίζω θα ήταν πολύ ωραία για εκείνη να βιώσει την εμπειρία των Ολυμπιακών αγώνων ενώ θα ήθελα να παίξω και στο μεικτό, γιατί πιστεύω πως έχουμε στ’ αλήθεια έχουμε πολύ καλές πιθανότητες», είπε, αρχικά, η Μαρία Σάκκαρη.

Εν συνεχεία, η αθλήτρια, συμπλήρωσε ότι: «Αλλά απ’ όσο ξέρω δεν σκοπεύει να παίξει στο μεικτό γιατί θα παίξει διπλό με τον αδελφό του αλλά είπε πως θα πάρει την τελική του απόφαση όταν θα πλησιάζει ο αγώνας. Οπότε για τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω για αυτά. Όλοι γνωρίζουν πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε. Είναι 16άδα, αν κερδίσεις δύο αγώνες είσαι στα ημιτελικά και μετά έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα μετάλλιο. Αυτό θα ήταν τεράστιο για τη χώρα μας. Και ο τρόπος που παίζουμε μαζί, δεν έχουν πολλές ομάδες αυτή τη χημεία γιατί δεν παίζουν πολλές ομάδες μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Απλά νιώθω ότι θα ήταν ατυχές αν δεν παίζαμε μαζί, αλλά είναι δική του απόφαση. Από την πλευρά μου θέλω πραγματικά να παίξω στο μεικτό. Θα δούμε, μακάρι να αλλάξει γνώμη».

