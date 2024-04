Ο γάμος της χρονιάς στην Ισπανία

Ένας λαμπερός γάμος με 400 προσκεκλημένους έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ισπανία. Ο 48χρονος εργένης και δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ Αλμέιδα ένωσε τη ζωή του με την 27χρονη Τερέζα Ουρκίχο Μορένο, μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας, αφού η γιαγιά της είναι ξαδέρφη του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος.

Στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ο δρόμος έξω από την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου στην αριστοκρατική συνοικία Σαλαμάνκα της Μαδρίτης γέμισε με γαλαζοαίματους, Ισπανούς αριστοκράτες, πολιτικούς νυν και πρώην, παράγοντες του ισπανικού ποδοσφαίρου και πολλούς Μαδριλένους, που ήθελαν να δουν από κοντά τους λαμπερούς προσκεκλημένους στο γάμο της χρονιάς για την χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου. Από τους πρώτους που κατέφθασαν στην εκκλησία και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την έναρξη της τελετής ήταν ο 86χρονος τέως βασιλιάς Χουάν Κάρλος, ο οποίος ταξίδεψε από το Άμπου Ντάμπι, όπου ζει τα τελευταία χρόνια, μετά την εμπλοκή του σε οικονομικά σκάνδαλα, για να δώσει το «παρών» στο γάμο της ανιψιάς του.

Teresa Urquijo, granddaughter of Princess Teresa of Bourbon-Two Sicilies, wore the Wedding Dress worn by her mother and grandmother to marry José Luis Martínez-Almeida, the Mayor of Madrid, in the Iglesia San Francisco de Borja in Madrid! 🔗 https://t.co/SZae2SEmDs pic.twitter.com/84o51mFlgI — The Royal Watcher (@saadsalman719) April 6, 2024

Μαζί με τον τέως βασιλιά ήταν οι δύο κόρες του, οι πριγκίπισσες Ελένα και Κριστίνα. Την 58χρονη Ινφάντα Κριστίνα συνόδευε ο 24χρονος γιος της Χουάν Ουρντανγκαρίν. Η 60χρονη Ινφάντα Ελένα συνοδευόταν από την 23χρονη κόρη της Βικτόρια Φεντερίκα και τον 25χρονο γιο της Φελίπε Χουάν. Η βασιλομήτωρ Σοφία δεν πήγε στην εκκλησία αλλά παραβρέθηκε στη δεξίωση, που έγινε μετά το γάμο στο κτήμα El Canto de la Cruz, ιδιοκτησία της οικογένειας της γαλαζοαίματης νύφης. Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίσια «έλαμψαν δια της απουσίας τους». Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης επίσημα το παλάτι υποστήριξε πως ο μονάρχης είχε στην ατζέντα του άλλες υποχρεώσεις όπου έπρεπε να παραβρεθεί εκείνη την ημέρα, όμως, σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως καθώς ο δήμαρχος της Μαδρίτης έχει εκλεγεί με το Λαϊκό Κόμμα, το βασιλικό ζεύγος επιθυμεί να τηρεί ουδέτερη στάση στην πολιτική ζωή της χώρας. Έξω από την εκκλησία, πριν τη γαμήλια τελετή, ο γαμπρός φωτογραφήθηκε με τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και την σύζυγό του Εύα Κάρδενας.

Re-doing the prior tweet to avoid spreading a fake image 😉 Memorable snapshot from Madrid Mayor José Luis Martínez Almeida's wedding yesterday: The politician (1.68 m) greeting Infanta Cristina (1.79 m) and her son, both members of the quite tall, extended Spanish royal family. pic.twitter.com/wLfuCMEuAe — Aitor Hernández-Morales (@aitorehm) April 7, 2024

Η 27χρονη νύφη φόρεσε το νυφικό της μητέρας της και της γιαγιάς της

Η κομψή νύφη Τερέζα Ουρκίχο Μορένο φόρεσε ένα μάξι μεταξωτό νυφικό με μεγάλη ουρά και πέπλο, το ίδιο που είχε φορέσει η μητέρας της Μπεατρίζ Μορένο στο δικό της γάμο το 1995 και η γιαγιά της Τερέζα των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών στο γάμο της το 1961. Η νεαρή νύφη, κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας που ανήκει στην 87χρονη γιαγιά της, έχει σπουδάσει νομικά και διοίκηση επιχειρήσεων και εργάζεται στην εταιρεία ακινήτων Merlin Properties. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2023 και πολλά δημοσιεύματα στον ισπανικό Τύπο κάνουν λόγο για την μεγάλη διαφορά ηλικίας που χωρίζει τον δήμαρχο της Μαδρίτης από τη νεαρή αριστοκράτισσα. Πάντως, όλα τα μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία συμφωνούν πως πρόκειται για το γάμο της χρονιάς και για τον πιο λαμπρό βασιλικό γάμο, μετά από το γάμο του Φελίπε με την Λετίσια το 2004.

King Juan Carlos of Spain led the Royal and Noble Guests at the Wedding of Teresa Urquijo, granddaughter of Princess Teresa of Bourbon-Two Sicilies, and José Luis Martínez-Almeida, the Mayor of Madrid, at the Iglesia San Francisco de Borja in Madrid: https://t.co/SZae2SEmDs — The Royal Watcher (@saadsalman719) April 6, 2024

Λαμπερή δεξίωση – Μεταξύ των καλεσμένων η βασιλομήτωρ Σοφία και ο Ντιέγκο Σιμεόνε

Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση στο κτήμα El Canto de la Cruz, στα περίχωρα της Μαδρίτης, το οποίο ανήκει στη γιαγιά της νύφης. Στην δεξίωση οι προσκεκλημένοι ήταν 500 άτομα, δηλαδή, 100 άτομα επιπλέον από όσους παρευρέθηκαν στην γαμήλια τελετή καθώς η εκκλησία δεν χωράει περισσότερα από 400 άτομα. Μεταξύ όσων έδωσαν το παρών στην γαμήλια δεξίωση ήταν η βασιλομήτωρ Σοφία, ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντιέγκο Σιμεόνε με την εντυπωσιακή σύζυγό του, μοντέλο, Κάρλα Περέιρα, ο πρόεδρος της ομάδας Ενρίκε Κερέζο και πολλά μέλη της ισπανικής αριστοκρατίας.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες, μετά το πλούσιο γεύμα, οι νεόνυμφοι και οι προσκεκλημένοι χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι τα χαράματα της Κυριακής. Το μενού περιελάμβανε για πρώτο πιάτο αστακό, δεύτερο πιάτο μοσχαρίσιο φιλέτο και για επιδόρπιο μιλφέιγ με καραμελωμένες φράουλες και μπράουνις με παγωτό.

Στους υψηλούς προσκεκλημένους προσφέρθηκε και ελαφρύ δείπνο για να αντέξουν την πολύωρη διασκέδαση. Το δείπνο περιελάμβανε ψητά λουκάνικα τυριά, πίτσες και χοτ ντογκ. Την επιμέλεια του κέτερινγκ είχε αναλάβει το εμβληματικό εστιατόριο της Μαδρίτης Lhardy, που λειτουργεί από το 1839. Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα «la vanguardia» η γαμήλια δεξίωση κόστισε συνολικά 90.000 ευρώ.