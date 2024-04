Κάρολος χαρτονόμισμα: Ιστορική στιγμή για τον βασιλιά

Ευδιάθετος, αν και φανερά αδυνατισμένος, ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε το πρωί της Τρίτης τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, ο οποίος παρέδωσε στον μονάρχη τα πρώτα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του. Καθώς ο Κάρολος ανέβηκε στο θρόνο της Γηραιάς Αλβιώνας πριν 18 μήνες μέχρι τώρα τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 λιρών φέρουν το πορτρέτο της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022. Λόγω της διάγνωσης του βασιλιά Κάρολου με καρκίνο τον Φεβρουάριο η ιστορική συνάντηση με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα και ο μονάρχης δεν παρέλειψε να ζητήσει συγγνώμη λέγοντας: «Καλημέρα διοικητά. Συγγνώμη, αυτό έγινε λίγο καθυστερημένα». Ο διοικητής Άντριου Μπέιλι διαβεβαίωσε τον Βρετανό γαλαζοαίματο πως η συνάντηση έγινε αρκετά έγκαιρα, αφού για το κοινό τα πρώτα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του νέου βασιλιά δεν προβλέπεται να κυκλοφορήσουν νωρίτερα από τον Ιούνιο.

Ο 75χρονος μονάρχης πήρε στα χέρια του τα νέα χαρτονομίσματα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα του. Η αρχιταμίας της τράπεζας Σάρα Τζον παρουσίασε μαζί με τον διοικητή στον Βρετανό γαλαζοαίματο τα χαρτονομίσματα μέσα σε ειδική θήκη και οι τρεις τους πόζαραν στο φακό των φωτογράφων. Τα χαρτονομίσματα των 5 και 10 λιρών με το πορτρέτο του νέου βασιλιά θα κυκλοφορήσουν στις 5 Ιουνίου. Για πρώτη φορά το 1961 κυκλοφόρησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρτονομίσματα με το πορτρέτο μονάρχη. Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η πρώτη μονάρχης που πήρε στα χέρια της χαρτονόμισμα με την εικόνα της το 1961. Ήταν ένα χαρτονόμισμα της μιάς λίρας, που τώρα πια έχουν καταργηθεί. Από τον 17ο αιώνα τα χαρτονομίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο απεικόνιζαν το πορτρέτο της «Μπριτάνια».

This morning The King was presented with the first banknotes featuring his image during an Audience with Andrew Bailey, Governor of the @BankofEngland , and Sarah John, Chief Cashier and Executive Director of Banking. pic.twitter.com/lZbW18Kuip

O Άντριου Μπέιλι υπενθύμισε στον βασιλιά Κάρολο πως πρόκειται για μια ιστορική στιγμή καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η πρώτη μονάρχης που είχε την τιμή να δει το πορτρέτο της στα χαρτονομίσματα. «Είναι πολύ καλά σχεδιασμένα», δήλωσε ο Κάρολος που επιθεώρησε προσεκτικά τα χαρτονομίσματα. Στην πίσω πλευρά εξακολουθούν να υπάρχουν τα ίδια πορτρέτα. Στο χαρτονόμισμα των 5 λιρών εικονίζεται ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η συγγραφέας Τζέιν Όστιν στο χαρτονόμισμα των 10 λιρών, ο ζωγράφος Ουίλιαμ Τέρνερ στο χαρτονόμισμα των 20 λιρών και ο μαθηματικός Άλαν Τούρινγκ στο χαρτονόμισμα των 50 λιρών. Ο βασιλιάς Κάρολος επιθεώρησε με προσοχή το χαρτονόμισμα των 5 λιρών και εξέφρασε τον θαυμασμό του για την καλλιτεχνική αρτιότητα του πορτρέτου του σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Ο μονάρχης από τον Φεβρουάριο που διαγνώστηκε με καρκίνο έχει περιορίσει σημαντικά τα βασιλικά καθήκοντα, ειδικότερα σε χώρους με συνωστισμό. Ο βασιλιάς Κάρολος εκτελεί τις βασιλικές του υποχρεώσεις μόνο εντός των τειχών του παλατιού με την παρουσία ελάχιστων ατόμων μετά από οδηγία των γιατρών του. Τον μονάρχη αντικαθιστούν η βασίλισσα Καμίλα, η πριγκίπισσα Άννα και ο πρίγκιπας Εδουάρδος με την σύζυγό του Σόφη, δούκισσα του Εδιμβουργου. Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε μια εξαίρεση την Κυριακή του Πάσχα στις 31 Μαρτίου, όταν όχι μόνο παραβρέθηκε στη λειτουργία, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Ουίνδσορ, αλλά μετά το πέρας της λειτουργίας χαιρέτησε το κοινό δια χειραψίας, μια κίνηση την οποία οι βασιλικοί συντάκτες σχολίασαν ως δυνατή ένδειξη πως η υγεία του βασιλιά βελτιώνεται.

The notes will go into circulation on 5th June. This is the first time The Bank of England has changed the image of The Monarch on a banknote (Queen Elizabeth II became the first Monarch to appear on a Bank of England note in 1960). pic.twitter.com/HrFusfC0CV

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2024