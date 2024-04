ΗΠΑ: Πώς ένας αλιγάτορας βρέθηκε μέσα σε σπίτι

Mία ιδιαίτερη επίσκεψη δέχθηκε στο σπίτι της μία γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ένας απρόσκλητος καλεσμένος την ανάγκασε να καλέσει την Άμεση Δράση. Η Μέρι Χόλενμπακ άκουσε θορύβους από την μπροστινή πόρτα και είδε έναν μεγάλο αλιγάτορα σχεδόν δυόμισι μέτρα μήκους να τριγυρνάει στον καναπέ του σπιτιού της και έπειτα στην κουζίνα και η μόνη της σκέψη ήταν πώς θα τον ξεφορτωθεί.

Όπως είναι φυσικό, σοκαρίστηκε μόλις αντίκρισε το μεγάλο αρπακτικό και κάλεσε αμέσως βοήθεια. Στο σημείο έφτασε ειδική ομάδα της Επιτροπής Διατήρησης Άγριας Ζωής της Φλόριντα και με συντονισμένες προσπάθειες τα μέλη της ομάδας κατάφεραν να πιάσουν το τεράστιο ερπετό και να το μεταφέρουν ασφαλές στο μέρος από όπου προήλθε.

GATOR INSIDE FLORIDA HOME! 🐊😳

This big guy in Venice got inside by pushing through a front screen door, into the kitchen, while she was in the living room. Only in Florida! Credit: Mary Hollenback @WINKNews pic.twitter.com/FP19aqjuti

