Αφρικανική σκόνη Ελλάδα: Νέο ισχυρό κύμα χτυπά την πόρτα μας

Νέα έφοδο της αφρικανικής σκόνης θα έχουμε από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την τελευταία πρόβλεψη του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Όπως αναφέρει ο ίδιος σε σχετική του ανάρτηση, από σήμερα οι βοριάδες θα περιοριστούν και από αύριο θα εξαπλωθούν εκ νέου με την ξηρασία στην ατμόσφαιρα να παραμένει. Μάλιστα, το νέο κύμα σκόνης αναμένεται να συνοδεύεται και από λασποβροχές. Προειδοποίηση για ένα «εξαιρετικού χαρακτήρα» επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Σαχάρα προς την δυτική Ευρώπη από το Σάββατο εξέδωσε το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις για την ποιότητα του αέρα.

Το τρίτο σε διάστημα δύο εβδομάδων επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Σαχάρα προς την Ευρώπη είναι σε εξέλιξη από τις 6 Απριλίου και έχει δημιουργήσει υψηλές συγκεντρώσεις PM10 (μικροσωματιδίων) «στην Ιβηρική Χερσόνησο καθώς και σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας και της Γερμανίας», ξεπερνώντας ορισμένες φορές τον ημερήσιο ευρωπαϊκό μέσο όρο έκθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα (CAMS) του παρατηρητηρίου Copernicus.

Οι συγκεντρώσεις αυτές θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες ημέρες λόγω των ευνοϊκών ατμοσφαιρικών συνθηκών που παρατείνουν την μεταφορά σκόνης, προειδοποιεί το CAMS. «Αυτό το τελευταίο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την Σαχάρα είναι το τρίτο στο διάστημα των τελευταίων δύο εβδομάδων και συνδέεται με τις μετεωρολογικές συνθήκες που δημιούργησαν ζεστό καιρό σε ολόκληρη την δυτική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες», τονίζει ο Μαρκ Πάρινγκτον της CAMS. «Αν και δεν είναι σπάνιο φαινόμενο νέφη σκόνης από την Σαχάρα να φθάνουν στην Ευρώπη, η ένταση και η συχνότητα τέτοιων επεισοδίων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται σε αλλαγές στα σχήματα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Europe is no stranger to ‘yellow skies’ when high quantities of #SaharanDust are transported across our continent

Data from #Copernicus helps track dust clouds and forecast and assess their impact on #AirQuality 😷 pic.twitter.com/BIp7Hb9UUb

— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 7, 2024