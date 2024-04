Σεισμός Ινδονησία τώρα: 6,6 ρίχτερ ανατολικά της χώρας

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,6 ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό άκρο του ινδονησιακού αρχιπελάγους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 141 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Τομπέλο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 53 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.6 || 141 km NW of #Tobelo (#Indonesia) || 10 min ago (local time 18:48:03). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/bnCkaicjzN

— EMSC (@LastQuake) April 9, 2024