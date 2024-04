Ολική έκλειψη Ηλίου 2024 ΗΠΑ: Μαγικές εικόνες, πλανητικό σόου στον ουρανό

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Βόρεια Αμερική και ορισμένοι σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης, είχαν την τύχη να θαυμάσουν την ολική έκλειψη Ηλίου. Οι ΗΠΑ, το Μεξικό, ο Καναδάς και ελάχιστα η βόρεια Ευρώπη, έζησαν για λίγα λεπτά το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης Ηλίου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο καθώς μία γενιά θα το πετύχει ίσως και μία φορά στη ζωή της. Η πρώτη δημοφιλής τοποθεσία παρατήρησης του σπάνιου φαινομένου, ήταν το μεξικανικό θέρετρο Μασατλάν στις ακτές του Ειρηνικού. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, φορώντας ειδικά γυαλιά. Οι παρευρισκόμενοι περίμεναν υπομονετικά σε ξαπλώστρες, υπό τους ήχους ορχήστρας που έπαιζε τη μουσική από την ταινία «Star Wars». Άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα κατά την κορύφωση του φαινομένου.

Ταξίδι 10 ωρών έκανε η 43χρονη Λούρδες Κόρο με το αυτοκίνητο για να φθάσει στο Μασατλάν, και να παρατηρήσει την εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη. «Η τελευταία που είχα δει ήταν σε ηλικία 9 ετών», είπε. Ο Τιμ και η Γκουέν Βουρστ ταξίδεψαν εκεί από το Κάνσας, έχοντας συμβουλευτεί τις προβλέψεις μετεωρολόγων.

Από τα νοτιοανατολικά του Μεξικού στο Τέξας και από εκεί με πορεία βορειοανατολική ως το Μέιν και εν συνεχεία τον Καναδά, πάνω από 31.000.000 κάτοικοι, αλλά και περίπου 5 εκατ. επισκέπτες είδαν από ένα έως και 4 λεπτά (ανάλογα την περιοχή) το φεγγάρι να καλύπτει την επιφάνεια του Ήλιου. Στην Ιντιάνα, το φαινόμενο έγινε ορατό για πρώτη φορά μετά από 800 χρόνια, υπολογίζουν οι επιστήμονες.

Σε αρκετές περιοχές, η συννεφιά χάλασε τα σχέδια των επισκεπτών, ενώ άλλοι αψήφησαν το κρύο και κάθισαν να απολαύσουν το φαινόμενο, υπό τους ήχους του «Total Eclipse of the Heart», της Μπόνι Τάιλερ, το οποίο είχε την τιμητική του, όπως αναφέρει το ABC. Η ολική έκλειψη Ηλίου ήταν ορατή στις ΗΠΑ για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σύγκριση με εκείνη του 2017. Η μέγιστη διάρκεια έφθασε κατά τόπους τα 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, ενώ πριν από επτά χρόνια ήταν 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Η ηλιακή έκλειψη ήταν ορατή σε 15 πολιτείες των ΗΠΑ, από το Τέξας μέχρι το Μέιν, πριν λάβουν σειρά να την απολαύσουν οι κάτοικοι του ανατολικού Καναδά. Μικρές αγροτικές πόλεις – όπως το Αντβάνς του Μισούρι, με πληθυσμό περίπου 1.300 κατοίκων – δέχθηκαν χιλιάδες επισκέπτες. Ο Τιμ και η Γκουέν Βουρστ ταξίδεψαν εκεί από το Κάνσας, έχοντας συμβουλευτεί τις προβλέψεις μετεωρολόγων. Στο Τέξας, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές, λόγω της συννεφιάς που επικρατούσε.

Οι Αρχές των ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει όσους θα θαύμαζαν το φαινόμενο να φορέσουν ειδικά γυαλιά πριν στρέψουν το βλέμμα στον ουρανό, καθώς εγκυμονούσαν κίνδυνοι που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα μάτια. Τον Αύγουστο του 2026, αναμένεται η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου η οποία θα είναι ορατή κυρίως σε Ισλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και περιοχές της Ρωσίας.

Το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης Ηλίου

Οι ηλιακές εκλείψεις δεν είναι τόσο σπάνιες καθώς συμβαίνουν περίπου δύο έως τέσσερις ετησίως. Ωστόσο, η πιθανότητα μιας ολικής έκλειψης ηλίου είναι πολύ πιο σπάνια. Η Γη είναι μεγάλη και το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από ωκεανούς. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να το δουν αυτοπροσώπως. Ήταν η πρώτη ηλιακή έκλειψη αυτόν τον αιώνα που ήταν ορατή και στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Πρόκειται για κάτι σπάνιο που όσοι την παρακολούθησαν, δεν θα το βιώσουν ξανά στη ζωή τους.

Εντύπωση προκάλεσε η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την έκλειψη Ηλίου. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε μια παράξενη προεκλογική διαφήμιση στο Truth Social, όπου το κεφάλι του αναλαμβάνει τον ρόλο του φεγγαριού – εμποδίζοντας τον ήλιο και βυθίζοντας την Αμερική στο απόλυτο σκοτάδι.

Πότε θα δούμε έκλειψη στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Εδώ στην Ευρώπη θα δούμε ολική έκλειψη στις 12 Αυγούστου 2026. Θα είναι ορατή στη Ρωσία, την Ισλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία (στη Βρετανία θα φτάσει το 90%, για παράδειγμα) καθώς το μονοπάτι θα περνά πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Στην Ελλάδα θα είμαστε αρκετά κοντά σε μια ολική έκλειψη το 2027 (ολική στη Βόρεια Αφρική), ενώ θα δούμε μια δακτυλιοειδή (όχι ολική) έκλειψη την 1η Ιουνίου 2030. Θα περιμένουμε άλλα 30 χρόνια για ολική που θα είναι πάντως πλήρως ορατή στην Κύπρο και μετά άλλα τόσα σχεδόν για τη ολική έκλειψη του Απριλίου του 2088 με μονοπάτι που θα περάσει πάνω από την Ελλάδα.