Έρευνα για το πλαστικό: To 90% στηρίζει τη μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες

Μείωση στην παραγωγή πλαστικών ζητούν 8 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με νέα έρευνα της Greenpeace, ενώ σημειώθηκε και πολύ μεγάλη στήριξη των μέτρων που στοχεύουν στην απαγόρευση του πλαστικού μίας χρήσης καθώς και στην προώθηση λύσεων επαναχρησιμοποίησης. Η 4η συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων της Περιβαλλοντικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (INC4) για μία Παγκόσμια Συνθήκη για τα πλαστικά πρόκειται να διεξαχθεί στην Οττάβα του Καναδά αυτόν τον μήνα και ο επικεφαλής της αποστολής της Greenpeace στις διαπραγματεύσεις δηλώνει: «Το ποσοστό στήριξης των πολιτών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων θέλει μια Παγκόσμια Συνθήκη για τα Πλαστικά που θα μειώνει την παραγωγή πλαστικού και θα βάζει τέλος στο πλαστικό μιας χρήσης. Είναι η ώρα να το ακούσουν οι παγκόσμιοι ηγέτες και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Στη Διακυβερνητική Επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 29 Απριλίου στο Shaw Centre στην Οττάβα, θα παρευρεθούν υπουργοί από 173 χώρες και θα διαπραγματευτούν για μία νομικά δεσμευτική Παγκόσμια Συνθήκη για τα πλαστικά. Το αίτημα της Greenpeace είναι να μειωθεί η παραγωγή πλαστικού κατά τουλάχιστον 75% έως το 2040, έτσι ώστε να προστατευθεί η βιοποικιλότητα και να διασφαλιστεί ότι η παγκόσμια θερμοκρασία θα μείνει κάτω του 1,5°C. Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2024, ενώ ο προηγούμενος γύρος (INC3) που πραγματοποιήθηκε στο Ναϊρόμπι έληξε χωρίς την επισύναψη συμφωνίας, καθώς οι χώρες διαφώνησαν στη στοχοθεσία τους. Αντίθετα, το κείμενο-βάση διαμορφώθηκε ώστε να προστεθούν πιο αδύναμες επιλογές και μέτρα.

In the face of the growing plastic crisis, the international community is gathering in Nairobi this week for negotiations on a global #PlasticsTreaty to #BeatPlasticPollution .

— Greenpeace Southeast Asia (@GreenpeaceSEA) April 5, 2024

Η έρευνα διεξήχθη σε 19 χώρες και ανέδειξε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συμφωνεί στη μείωση του πλαστικού μίας χρήσης ως μέτρο για τον περιορισμό της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ στηρίζει τη μετάβαση σε επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες. Επιπλέον, ένα ποσοστό 75% των ερωτηθέντων υποστήριξε την πλήρη απαγόρευση του πλαστικού μίας χρήσης, ενώ ένα 80% εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το πλαστικό στην υγεία των ίδιων και των αγαπημένων τους προσώπων. Μάλιστα, οι πολίτες ανέφεραν πως στηρίζουν τις δράσεις ενάντια στο πλαστικό σε όλες τις χώρες, και ειδικά στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου όπου τα επίπεδα της πλαστικής ρύπανσης είναι ιδιαίτερα υψηλά. Tο 60% των ερωτηθέντων συμφωνεί με τον αποκλεισμό του λόμπι των εταιρειών ορυκτών καυσίμων και των πετροχημικών εταιρειών από τις διαπραγματεύσεις της Συνθήκης.

Σημαντικό να αναφερθεί είναι πως σε αρκετές χώρες, υπάρχει σημαντική ασυμφωνία ανάμεσα στο επίπεδο της στήριξης των πολιτών για μείωση της παραγωγής πλαστικού και τη θέση της κυβέρνησής τους. Για παράδειγμα, η ινδική και η κινεζική κυβέρνηση αντιτίθενται στον περιορισμό της παραγωγής πλαστικού, ενώ η βραζιλιάνικη κυβέρνηση δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα, όμως τα ποσοστά στήριξης των πολιτών σε μέτρα μείωσης της παραγωγής πλαστικού στις χώρες αυτές είναι πολύ υψηλά: 92% στην Κίνα, 89% στη Βραζιλία και 86% στην Ινδία. Η έρευνα της Greenpeace Η έρευνα διεξήχθη από την Censuswide, σε 19.088 άτομα σε 19 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Καναδάς, Ινδία, Βραζιλία, Αίγυπτος, Γερμανία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, Νότια Κορέα, Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαλαισία, Αυστρία και Νορβηγία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ 16 και 26 Φεβρουαρίου 2024.

📣 Survey says…

8 out of 10 people around the world 🌍 support cutting ✂️ plastic production!

As industry is on track to triple plastic production by 2050, a new @Greenpeace opinion poll shows people overwhelmingly want less new plastic. 🙌 pic.twitter.com/f2uBPSoxRp

— Greenpeace Southeast Asia (@GreenpeaceSEA) April 5, 2024