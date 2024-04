Σάσα Μπάρον Κόεν διαζύγιο: Χώρισε ο ηθοποιός μετά τις αποκαλύψεις της Ρέμπελ Γουίλσον

Ο Σάσα Μπάρον Κοέν και η Άιλα Φίσερ χωρίζουν μετά από 14 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με το Page Six, το διάσημο ζευγάρι αποφάσισε να δώσει τέλος στον γάμο του, ενώ οι πρώτες κινήσεις για το διαζύγιό τους έχουν ξεκινήσει ήδη από το 2023. Το ζευγάρι επιβεβαίωσε την είδηση με Stories στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram. Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί αναφέρουν: «Μετά από έναν μακρύ αγώνα τένις που διήρκεσε πάνω από είκοσι χρόνια, αφήνουμε τελικά τις ρακέτες μας κάτω». Στη συνέχεια, αποκάλυψαν πως έχουν κάνει αίτηση διαζυγίου από το 2023. Έτσι μάλιστα, εξηγείται το γεγονός ότι δεν έδωσαν μαζί το παρών στο πάρτι των Όσκαρ τον περασμένο μήνα. «Το 2023 καταθέσαμε από κοινού αίτηση για τη λήξη του γάμου μας. Πάντα θέταμε ως προτεραιότητα την ιδιωτική μας ζωή και δουλεύαμε αθόρυβα μέσα από αυτή την αλλαγή», γράφει η δήλωσή τους.

«Μοιραζόμαστε για πάντα την αφοσίωση και την αγάπη μας για τα παιδιά μας. Εκτιμούμε ειλικρινά ότι σέβεστε την επιθυμία της οικογένειάς μας για ιδιωτικότητα», αναφέρουν στο τέλος. Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά το 2001, ενώ αρραβωνιάστηκε τρία χρόνια αργότερα, το 2004. Παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στο Παρίσι στις 15 Μαρτίου το 2010 κι έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, την Όλιβ, την Ελούλα και τον Μοντγκόμερι.

