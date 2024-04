Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αποφθέγματα: 10 φράσεις που κρατούν το όνειρο ζωντανό

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ένας από τους πιο σημαντικούς ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία, δολοφονήθηκε σαν σήμερα 4 Απριλίου πριν από 56 χρόνια. Ο Κινγκ γεννήθηκε στην Ατλάντα της Τζόρτζια και η εξαιρετική ρητορική του δεινότητα καθώς και το προσωπικό του σθένος τράβηξαν την προσοχή της χώρας. Γράφοντας κείμενα, κάνοντας διαλέξεις και οργανώνοντας διαμαρτυρίες κατάφερε να γίνει ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών και κατά των φυλετικών διακρίσεων. Το 1963, στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, ο Κινγκ ηγήθηκε μαζικών ειρηνικών διαδηλώσεων, τις οποίες οι λευκοί αστυνομικοί αντιμετώπισαν διά της βίας, με σκύλους και πυροσβεστικές αντλίες, δημιουργώντας διαμάχες που κατέληξαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όλου του κόσμου.

Οι μαζικές διαμαρτυρίες που ακολούθησαν κορυφώθηκαν με μια πορεία προς την Ουάσιγκτον που αριθμούσε περισσότερα από 250.000 άτομα. Εκεί ο Κινγκ έδωσε τον περίφημο λόγο του «Έχω ένα όνειρο», στον οποίο οραματίστηκε έναν κόσμο όπου δε θα υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις και ο οποίος έγινε σύμβολο του κινήματος για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Το κίνημα που ενέπνευσε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν τόσο δυνατό, ώστε το 1964 το Κογκρέσο θέσπισε τον Νόμο περί Πολιτικών Δικαιωμάτων, την ίδια χρονιά που ο Κινγκ τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Μετά θάνατον του απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας. Η ζωή και το έργο του συμβολίζουν την αναζήτηση της ισότητας και την κατάργηση των διακρίσεων, τα οποία αποτελούν την ουσία του αμερικανικού –αλλά και του παγκόσμιου– ονείρου.

Την άνοιξη του 1968 και ενώ προετοιμαζόταν για μια προγραμματισμένη πορεία στην Ουάσιγκτον με σκοπό να πιέσει το Κογκρέσο για λογαριασμό των φτωχών, ο Κινκγ κλήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί για να υποστηρίξει μια απεργία των εργαζομένων στον τομέα της υγιεινής. Την νύχτα της 3ης Απριλίου 1968, έδωσε μια ομιλία στο Mason Temple Church του Μέμφις, στην οποία φαινόταν κατά κάποιο τρόπο σαν να προανήγγειλε το τέλος του: «Έχω δει την γη της επαγγελίας. Ίσως να μην φτάσω εκεί μαζί σας. Αλλά θέλω να ξέρετε απόψε πως εμείς, ως άνθρωποι, θα φτάσουμε στην γη της επαγγελίας. Και είμαι ευτυχισμένος απόψε. Δεν ανησυχώ για τίποτα. Δεν φοβάμαι κανέναν άνθρωπο. Τα μάτια μου έχουν δει τη δόξα του ερχομού του Κυρίου».

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της επόμενης μέρας (4 Απριλίου 1968), ο Κινγκ βρισκόταν στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου του Lorraine Motel, όπου διέμενε με τους συνεργάτες του, όταν μία σφαίρα ενός ελεύθερου σκοπευτή τον βρήκε στον λαιμό. Μπήκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και ανακοινώθηκε ο θάνατός του περίπου μία ώρα αργότερα. Ήταν 39 ετών.

ON THIS DAY: In 1968, civil rights leader Martin Luther King Jr. was shot and killed while standing on a balcony of the Lorraine Motel in Memphis, Tennessee. https://t.co/KBPAEWdqJ9 pic.twitter.com/9lfo5cn3Wc

— ABC News (@ABC) April 4, 2024