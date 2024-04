Κακοποίησαν παιδί – ΗΠΑ: 4χρονος βρέθηκε σκελετωμένος και χτυπημένος

Μπροστά σε μία αδιανόητη φρίκη βρέθηκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν για επείγον περιστατικό κακοποίησης στο Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αστυνομία συνέλαβε μια μητέρα και τον φίλο της μετά τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού την περασμένη εβδομάδα με σημάδια υποσιτισμού και πολλά τραύματα. Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στο Madison Medical Center αναφορικά με «ύποπτες συνθήκες ενός ανυπότακτου ανηλίκου». Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι το παιδί ήταν νεκρό και «παρουσίαζε ενδείξεις κακοποίησης ή παραμέλησης». Το θύμα φαινόταν υποσιτισμένο και ένας αστυνομικός παρατήρησε μώλωπες, εκδορές και σκισίματα σε όλο του το σώμα, αναφέρει το truecrimedaily.com.

Οι αρχές συνέλαβαν τη μητέρα, Rylee Fararro, στην ιατρική μονάδα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον φίλο της μητέρας, Hayden Rosener και τον προσήγαγαν για ανάκριση. Σύμφωνα με το KSDK-TV, ο Rosener και η Fararro μοιράζονταν την επιμέλεια του παιδιού. Τη νύχτα του θανάτου του αγοριού, ο Rosener φέρεται να πήγε το θύμα στη Fararro χωρίς το παιδί να έχει τις αισθήσεις του. Εκείνη το μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Fararro φέρεται να είπε στους αξιωματούχους ότι εργάζεται περίπου 60 ώρες την εβδομάδα και ο φίλος της ήταν αυτός που πρόσεχε το παιδί. Η ίδια είπε, επίσης, ότι άρχισε να βλέπει ύποπτα σημάδια και μώλωπες στο γιο της όταν ο φίλος της ξεκίνησε να τον φροντίζει.

Ο μητέρα φέρεται να έδειξε στους ερευνητές φωτογραφίες με μώλωπες και σημάδια του αγοριού, αφού όπως είπε υποπτευόταν ότι ο Rosener κακοποιούσε το θύμα, ωστόσο δεν το είχε αναφέρει ποτέ στις αστυνομικές αρχές. Όταν οι αστυνομικοί την ρώτησαν για τον εμφανή υποσιτισμό του αγοριού, εκείνη φέρεται να είπε ότι παρατήρησε ότι ο γιος της αδυνατίζει, αλλά ο φίλος της πίστευε ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Επιπλέον, η μητέρα είπε στους αστυνομικούς ότι το θύμα είχε συχνά εκρήξεις θυμού. Το νεαρό αγόρι ανέφερε ότι αντιμετώπιζε στομαχόπονο και προβλήματα αφόδευσης. Από την πλευρά του ο φίλος της μητέρα του παιδιού είπε ότι το θύμα είχε ένα ξέσπασμα θυμού στις 26 Μαρτίου και χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη της τουαλέτας, με αποτέλεσμα να ανοίξουν ξανά τα προηγούμενα τραύματα στο αυτί και τη μύτη του. Υποστήριξε ότι το παιδί έπεφτε συχνά και τραυματιζόταν.

Όπως αποδείχθηκε, τόσο η μητέρα όσο και ο φίλος της ήταν εξαρτημένοι από οπιοειδή και έκαναν συχνά χρήση ναρκωτικών στο διαμέρισμα όπου ζούσε το 4χρονο αγόρι. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακοποίηση και παραμέληση παιδιού με αποτέλεσμα το θάνατο και για έκθεση σε κίνδυνο της ευημερίας παιδιού πρώτου βαθμού με αποτέλεσμα το θάνατο. Αρκετούς μήνες πριν από τον θάνατο του αγοριού, τον Νοέμβριο του 2023, το Τμήμα Παιδιών του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Μιζούρι πήγε στο σπίτι των υπόπτων και ένας υπάλληλος συνέστησε να μην αφήσουν το αγόρι μόνο του με τον Rosener λόγω της χρήσης ναρκωτικών και της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του.

