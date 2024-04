Σκότωσαν κατα λάθος θύμα απαγωγής: Σοκ στις ΗΠΑ

Πλάνα από τον εξ επαφής πυροβολισμό μιας 15χρονης από αστυνομικούς στις ΗΠΑ, που την μπέρδεψαν με τον δράστη ενώ ήταν το θύμα, κάνουν τον γύρο του κόσμου. Μια 15χρονη πυροβολήθηκε από αστυνομικούς καθώς έτρεχε προς το μέρος τους για βοήθεια μετά την απαγωγή της από τον πατέρα της, ενώ ένας αξιωματικός φώναζε -μάταια- στους άλλους αστυνομικούς να σταματήσουν να πυροβολούν, όπως δείχνει νέο συγκλονιστικό βίντεο. Η Savannah Graziano, 15 ετών, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, αφού ο πατέρας της, Anthony John Graziano, 45 ετών, είχε δολοφονήσει την εν διαστάσει σύζυγό του, Tracy Martinez, και είχε απαγάγει την κόρη του. Στα πλάνα, η Savannah φαίνεται να ακολουθεί τις οδηγίες αστυνομικού και να σύρεται με τα χέρια και τα γόνατά της κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 15 στην Καλιφόρνια.

«Σταματήστε να την πυροβολείτε! Είναι στο αυτοκίνητο (σ.σ.: ο δράστης)! Σταματήστε! Είναι εντάξει! Είναι στο αυτοκίνητο! (…) Σταματήστε!», ακούγεται να φωνάζει ο αστυνομικός. Οι αστυνομικοί είχαν προηγουμένως ισχυριστεί ότι η Savannah πυροβολήθηκε επειδή φορούσε εξοπλισμό με όπλα και ανταπέδωσε τα πυρά, ωστόσο το υλικό φαίνεται να αποδεικνύει πως ήταν άοπλη.

Το τραγικό βίντεο των πυροβολισμών δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα 1/4, αφού οι δημοσιογράφοι το ζήτησαν, βάσει του νόμου περί δημόσιων αρχείων της Καλιφόρνιας. Όταν δολοφονήθηκε η μητέρα της 15χρονης, οι ερευνητές εξέδωσαν συναγερμό για την έφηβη κόρη της και ανταποκρίθηκαν γρήγορα, όταν ένας πολίτης την εντόπισε με τον πατέρα της. Οι αστυνομικοί της κομητείας Σαν Μπερναντίνο προσπάθησαν να σταματήσουν το φορτηγό του Άντονι Γκρατζιάνο λίγο πριν από τις 11 το πρωί, όταν δέχθηκαν πυρά από τον πατέρα που έφερε ημιαυτόματο όπλο, δήλωσαν αξιωματούχοι του τμήματος του σερίφη. Οι Αρχές ακολούθησαν το φορτηγό για πολλά χιλιόμετρα, καθώς ο πατέρας συνέχισε να τους πυροβολεί, πριν προσπαθήσει και αποτύχει να ανεβάσει το όχημά του σε ένα ανάχωμα. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Το υλικό που μόλις κυκλοφόρησε περιλαμβάνει μια κάμερα από το ελικόπτερο του τμήματος του σερίφη και δείχνει τον πατέρα να προσπαθεί να κάνει όπισθεν με το αυτοκίνητο για να επιστρέψει στον δρόμο καθώς πυροβολεί ξανά. Η 15χρονη Σαβάνα φαίνεται στη συνέχεια να βγαίνει από το αυτοκίνητο, ενώ ένας αστυνομικός λέει από τον ασύρματο: «Το κορίτσι βγήκε, η ανήλικη βγήκε. Βγήκε από την πλευρά του συνοδηγού». Στην αρχή το κορίτσι ήταν σκυμμένο στον δρόμο, αλλά στη συνέχεια άρχισε να κινείται γρήγορα προς τους αστυνομικούς, όταν ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός και τα πλάνα θολώνουν. Οι βοηθοί του τμήματος του σερίφη δεν φορούσαν κάμερες στολής, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα η καταγραφή από όσα είπε ένας αστυνομικός που βρισκόταν κοντά στην κοπέλα την ώρα που αυτή έβγαινε έξω.

