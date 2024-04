“Διαστημικό σκουπίδι”: Ο άνθρωπος που είδε τον… Χάρο με τα μάτια του!

Τον Χάρο με τα μάτια του είδε ένας άνδρας στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών όταν έπεσε δίπλα του ένα πιθανό διαστημικό «σκουπίδι», που τρύπησε την οροφή του σπιτιού του! Ο γιος του ιδιοκτήτη της οικίας, Αλεχάντρο Οτέρο, χαλάρωνε στο σπίτι του στο Νέιπλς της Φλόριντα στις 8 Μαρτίου όταν ένα μικρό, βάρους περίπου ενός κιλού και μήκους μερικών εκατοστών, κυλινδρικό μεταλλικό αντικείμενο, που ίσως προερχόταν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έσκασε με πάταγο μέσα στο κτίριο διαπερνώντας τη στέγη και το πάτωμα. «Λίγο έλειψε να χτυπήσει το γιο μου. Βρισκόταν δύο δωμάτια πιο πέρα και τα άκουσα όλα. Νόμισα ότι ήταν κάποιος μετεωρίτης. Έτρεμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πόσες ήταν οι πιθανότητες να πέσει κάτι με τέτοια ορμή στο σπίτι μου και να προκαλέσει τόση ζημιά. Είμαι υπερ-ευγνώμων που δεν τραυματίστηκε κάποιος», δήλωσε ο Οτέρο στο Wink News.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

