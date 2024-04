Ντόντσιτς NBA: Υπογράφει το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ιστορίας

O Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να υπογράψει ηγεμονικό συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς το 2025 που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία και θα τον «δέσει» μια για πάντα στο American Airlines Center. Δεδομένου ότι θα επιλεγεί σίγουρα σε κάποια από τις τρεις καλύτερες πεντάδες του ΝΒΑ, ο Ντόντσιτς το 2025, όταν και θα συμπληρώσει μια επταετία στη λίγκα, θα μπορεί να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο για συνολικά 346 εκατ. δολάρια! Έτσι θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που θα φτάσει τα 70 εκατ. δολάρια ετησίως.

Φέτος ο 25χρονος άσος έχει το 16ο μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ΝΒΑ, που προβλέπεται να του αποφέρει 40.064.220 δολάρια. Τις υψηλότερες ετήσιες απολαβές στο πρωτάθλημα για φέτος έχει ο Στεφ Κάρι με 51.915.615 δολάρια, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έβδομος στη λίστα με 45.640.084. Ο Ντόντσιτς διανύει μια ακόμη καταπληκτική σεζόν στο ΝΒΑ με 34 πόντους (πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα), 9,1 ριμπάουντ, 9,8 ασίστ και 1,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο έχοντας 38% στα τρίποντα, 48,9% εντός πεδιάς και 78,2% στις βολές.

LUKA DONCIC… HOW?! Underhanded shot from near the three-point line! 😂😳

The announcer going, “NO! NO! NO!” 😂 pic.twitter.com/oXgyoxuNDj

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) April 1, 2024