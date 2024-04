Φινλανδία πυροβολισμοί σε σχολείο: Ένα παιδί νεκρό και δύο τραυματίες

Ένας 12χρονος έχασε σήμερα τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά όταν συνομήλικος συμμαθητής τους άνοιξε πυρ εναντίον τους σε σχολείο στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι στη Φινλανδία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο 12χρονος που είναι νεκρός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο ύποπτος συνελήφθη στο Σιλταμάκι, στο Ελσίνκι, και προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι, προσέθεσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι ο συλληφθείς παραδέχθηκε την πράξη του κατά την προκαταρκτική εξέτασή του. Το περιστατικό αντιμετωπίζεται από τις αρχές ως ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό είναι Φινλανδοί. Η αστυνομία σημείωσε επίσης ότι έσπευσε στο σημείο εντός 9 λεπτών από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε και ότι δεν γνωρίζει ακόμη τα κίνητρα του υπόπτου ενώ πρόσθεσε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ανήκε σε συγγενή του.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε στο σχολείο Βιέρτολα, στο οποίο φοιτούν περίπου 800 μαθητές, ηλικίας 7 ως 15 ετών, σε δύο εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, στο σχολείο αυτό εργάζονται περίπου 90 άνθρωποι. Αρχικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έσπευσε στο σημείο λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα και ότι ο ύποπτος συνελήφθη γύρω στις 10:00 και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι οι τρεις τραυματίες και ο ύποπτος ήταν όλοι ηλικίας 12 ετών.

BREAKING: A 12-year-old child has died after being wounded in a shooting at a school in Finland

Read more: https://t.co/syQOhgYzRX

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4Zvw2o3BaO

— Sky News (@SkyNews) April 2, 2024