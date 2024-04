Φινλανδία επίθεση σε σχολείο: Δράστης… 12 ετών

Ένα 12χρονο παιδί έχει συλληφθεί για την επίθεση με όπλο σε σχολείο στην πόλη Βανταά στη Φινλανδία ενώ την ίδια ηλικία έχουν και οι τρεις τραυματίες. Το σχολείο έχει 800 μαθητές και 90 άτομα προσωπικό. Μάρτυρες δήλωσαν στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα YLE ότι δύο ασθενοφόρα έφυγαν από τον τόπο του συμβάντος. H κατάσταση των τραυματιών δεν είναι γνωστή. Όπως και σε άλλα φινλανδικά σχολεία, τα παιδιά είχαν μόλις επιστρέψει στα μαθήματα στη Βάνταα, βόρεια της πρωτεύουσας Ελσίνκι, μετά το μακρύ πασχαλινό Σαββατοκύριακο. Το σχολείο έχει μαθητές ηλικίας επτά έως 15 ετών, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε δύο ξεχωριστούς χώρους.

Η Βαντάα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Φινλανδίας με περίπου 240.000 κατοίκους. Στη Φινλανδία σημειώθηκαν δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία μέσα σε λίγους μήνες το 2007 και το 2008, γεγονός που οδήγησε στην αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή. Όμως είναι ευρέως γνωστή ως χώρα των κυνηγών και των λάτρεις των όπλων και έχει 430.000 αδειούχους κατόχους όπλων σε έναν πληθυσμό 5,5 εκατομμυρίων, σύμφωνα με κυβερνητικές στατιστικές. Το 2007, ένας 18χρονος μαθητής σκότωσε επτά μαθητές και τον διευθυντή του στην πόλη Τουουσούλα, ενώ τον επόμενο χρόνο ένας άλλος μαθητής σκότωσε εννέα μαθητές και έναν δάσκαλο στην πόλη Καουχαγιόκι.

April 2, 2024