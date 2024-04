Τσιπάκι στον εγκέφαλο για τυφλούς: Το νέο βήμα της Neuralink

Μετά τον πρώτο άνθρωπο με τσιπ της Neuralink που μπόρεσε να ελέγξει το ποντίκι του υπολογιστή με τη σκέψη του, η επιχείρηση του Έλον Μασκ ετοιμάζει ήδη ένα δεύτερο εμφύτευμα που υπόσχεται να θεραπεύσει την τύφλωση. «Το Blindsight είναι το επόμενο προϊόν της Neuralink μετά το Telepathy», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX ανέφερε ότι το Blindsight επέτρεψε σε τυφλές μαϊμούδες να δουν. Ο δισεκατομμυριούχος πρόσθεσε ότι η ανάλυση θα είναι αρχικά χαμηλή, όπως τα «πρώιμα γραφικά της Nintendo», αλλά ότι τελικά θα ξεπεράσει την ανθρώπινη όραση στο μέλλον. Ο Μασκ έκανε την εν λόγω ανάρτηση μία ημέρα αφότου η Neuralink δημοσιοποίησε ένα βίντεο με τον πρώτο ασθενή που έλαβε το εγκεφαλικό εμφύτευμα της εταιρείας.

Ο 29χρονος Νόλαντ Άρμπο έλαβε τον Ιανουάριο το εγκεφαλικό εμφύτευμα στο πλαίσιο της πρώτης κλινικής δοκιμής της εταιρείας. Στο βίντεο, ο ασθενής φαίνεται να κινεί έναν κέρσορα σε μια οθόνη φορητού υπολογιστή μόνο με τη σκέψη του. Χάρη στο εμφύτευμα, ο Άρμπο μπορεί να παίζει σκάκι στον υπολογιστή του.

«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη, αλλά έχει ήδη αλλάξει τη ζωή μου», δήλωσε ο 29χρονος. Τον Νοέμβριο του 2022, ο Μασκ αναφέρθηκε στο εμφύτευμα Blindsight κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης της εταιρείας. «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε την όραση ακόμη και σε κάποιον που γεννήθηκε τυφλός» είχε δηλώσει.

Η Neuralink δεν έχει αναφερθεί στις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του εμφυτεύματος, ούτε έχει δημοσιοποιήσει κάποια επιστημονική μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση του βίντεο αποτέλεσε μια νίκη για την εταιρεία του Μασκ, η οποία έχει δεχθεί κριτικές για την τεχνολογία και τις πρακτικές κλινικών δοκιμών.

Blindsight is the next @Neuralink product after Telepathy

— Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024