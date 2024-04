Σκότωσε άστεγο: Ειδεχθές έγκλημα στο Κολοράντο

Ο Brian Cohee, 21 ετών σήμερα, από το Κολοράντο, δολοφόνησε και διαμέλισε άστεγο άνδρα, επειδή ήθελε να δει πώς θα νιώσει διαπράττοντας φόνο, όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Το γεγονός κατήγγειλε η μητέρα του, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε κάποια από τα μέλη του άτυχου άνδρα στην ντουλάπα του γιου της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε σχετικό της ρεπορτάζ η Daily Mail. H υπόθεση αυτή που είχε σοκάρει τις ΗΠΑ, γυρίστηκε σε ντοκιμαντέρ, στο οποίο παρουσιάστηκε στιγμή της σύλληψης του 19χρονου, η οποία ήταν κάτι παραπάνω από κυνική, με τον ίδιο να παραδέχεται τα πάντα. Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε πλάνα από κάμερα της αστυνομίας την στιγμή που οι αρχές έφτασαν στην κατοικία του Cohee.

Η αστυνομία ανέκρινε τον Cohee στο σπίτι του και τον ρώτησε: «Οι γονείς σου έχουν ανησυχίες για κάποια πράγματα που μπορεί να βρήκαν στο δωμάτιό σου; Τι μπορεί να είναι αυτά;» τον ρώτησαν. Στην ερώτηση αυτή ο Cohee απάντησε ήρεμα: «Ναι, έτσι πιστεύω, ένα ανθρώπινο κεφάλι και χέρια. Από εκείνον τον τύπο που εξαφανίστηκε. Τον δολοφόνησα με ένα μαχαίρι». Όταν τον ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί, πρόσθεσε: «Πάντα αναρωτιόμουν πώς θα ήταν να νιώθω τον φόνο».

