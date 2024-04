Νίκη Ιμάμογλου εκλογές 2024: Ισχυρό μήνυμα στον Ερντογάν

«Η 31η Μαρτίου για εμάς δεν είναι το τέλος, είναι σημείο καμπής», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά την ήττα του κόμματός του στις δημοτικές εκλογές της Τουρκίας. Ο Τούρκος πρόεδρος μαζεύει τα κομμάτια του μετά τη συντριβή που υπέστη από τον αντίπαλό του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης κατάφεραν σαρωτικές νίκες στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, με σημαντικότερη την επικράτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον στους 5 μεγαλύτερους δήμους σης χώρας πρώτο έρχεται το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

Ομως, πρώτο κόμμα ανακηρύσσεται το κεμαλικό CHP και σε εθνικό επίπεδο στις δημοτικές εκλογές, ενώ τρίτο αναδείχθηκε το Κουρδικό DEM. Σύμφωνα με την έως τώρα καταμέτρηση στο σύνολο της χώρας φαίνεται να προηγείται το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, κατά σχεδόν δύο μονάδες. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ύστερα από 35 χρόνια. Συγκεκριμένα, τέτοια πρωτιά είχε να δει το κεμαλικό CHP από το 1977 υπό την ηγεσία του Μπουλέντ Ετζεβίτ. Στην Κωνσταντινούπολη, ο υποψήφιος του Ερντογάν γνώρισε οδυνηρή ήττα, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος είχε επενδύσει στην ανάκτηση του μεγαλύτερου δήμου της χώρας, αλλά είδε τον Εκρέμ Ιμάμογλου να κυριαρχεί με σχεδόν 10 μονάδες διαφορά από τον αντίπαλό του Μουράτ Κουρούμ.

A tale of two headquarters tonight as the Turkish opposition declaring a historic victory in local elections. CHP supporters in Istanbul vs outside AKP headquarters in Ankara. Visuals via @firatfstk pic.twitter.com/l72N0x1xAv — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) March 31, 2024

Ερντογάν: Θα γίνει αυτοκριτική «με θάρρος» -Το ΑΚΡ «έχασε ύψος σε όλη τη χώρα»

Απευθυνόμενος στο πλήθος που συγκεντρώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΑΚΡ στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε μετά την εκλογική ήττα της παράταξής του στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, ότι «η 31η Μαρτίου για εμάς δεν είναι το τέλος, είναι σημείο καμπής». «Αν και δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, τα αποτελέσματα της κάλπης δείχνουν ότι έχουμε χάσει ύψος σε όλη τη χώρα. Φυσικά, θα αναλύσουμε τους λόγους αυτής της πτώσης σε τοπικό επίπεδο. Όπου χάνουμε, όπου μένουμε πίσω, θα εντοπίσουμε τους λόγους και θα κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις», είπε ο Ερντογάν. Πρόσθεσε ότι θα γίνει αυτοκριτική «με θάρρος» καθώς παραδέχτηκε πως το ΑΚΡ «έχασε ύψος σε όλη τη χώρα». Διέψευσε τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, λέγοντας ότι «η Τουρκία έχει μπροστά της πάνω από τέσσερα χρόνια» ως τις επόμενες εκλογές, «τα οποία αξίζουν όσο ένας θησαυρός».

CHP supporters started to celebrate their groundbreaking victory in Turkish local elections. “Turkey is secular, she will remain secular,” they chanted. pic.twitter.com/0rtIeCaAl1 — Hamdi Fırat Büyük (@HFiratBuyuk) March 31, 2024

Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις αγορές, διαβεβαιώνοντας ότι «μέχρι σήμερα η κυβέρνηση εφάρμοσε με αποφασιστικότητα το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και το 12ο αναπτυξιακό σχέδιο». Τέλος είπε ότι «ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, ο νικητής αυτών των εκλογών είναι πρωτίστως η δημοκρατία μας και το έθνος μας».

Θρίαμβος Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 99,98% των ψήφων o Ιμάμογλου είναι ο μεγάλος νικητής.

Ιμάμογλου: 51,09%

Κουρούμ (ΑΚΡ): 39,59%

Δήμαρχος της αντιπολίτευσης «κατέκτησε» την Άγκυρα

Στην Άγκυρα με καταμετρημένο το 99,93% των ψήφων, ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Μανσούρ Γιαβάς, βγαίνει νικητής με 60,35% έναντι του υποψηφίου του Ερντογάν, Τουργκούκ Αλτινόκ στο 31,69%.

Ηττα Ερντογάν και στη Σμύρνη

Στη Σμύρνη, ιστορικό προπύργιο των Κεμαλιστών, με καταμετρημένο το 99,73% των ψήφων, ο υποψήφιος του CHP κερδίζει με 48,90% έναντι του υποψηφίου του Ερντογάν με 37,07%.

Ήττες Ερντογάν και σε Μπούρσα και Αντάλια

Ήττες κατέγραψε το AKP και στις 2 επόμενες μεγαλύτερες πόλεις μετά την πρώτη τριάδα, την Μπούρσα και την Αντάλια. Στην Μπούρσα, την 4η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, ο Μουσταφά Μποζμπέι του CHP επικράτησε του υποψήφιου του Ερντογάν Αλινούρ Ακτάς. Στην 5η μεγαλύτερη πόλη, την Αντάλια (που χτυπήθηκε από τους σεισμούς) ο Μουχιτίν Μπετζέκ του CHP νίκησε με σχεδόν 5 μονάδες τον Χακάν Τουτουντσού του AKP.

Turkish opposition started to celebrate their groundbreaking victory in Turkish local elections. This is Bağdat Caddesi in Istanbul. 🇹🇷 pic.twitter.com/WGCScJv3ES — Jordy 🇺🇦🇪🇺 (@JordyTUR) March 31, 2024

Ιμάμογλου: Κερδίσαμε τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη

«Κερδίσαμε τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο απερχόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου που ήταν υποψήφιος ξανά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP στις δημοτικές εκλογές της Τουρκίας, για μια νέα θητεία ως δήμαρχος της τουρκικής μητρόπολης. Ο ίδιος είπε πως μετά την καταμέτρηση του 96% των ψήφων, προηγείται με πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους από τον αντίπαλό του, υποψήφιο του AKP. Νωρίτερα, στην πρώτη δήλωση που έκανε, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα. «Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή και τα παρακολουθούμε με αγωνία. έχουμε πολύ καλή ομάδα και ένα πολύ καλό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Η εικόνα που έχουμε ικανοποιεί πολύ αλλά δεν πρέπει να μιλάμε πριν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον δήμο«, είπε ο κ. Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου είχε πάρει τον δήμο της Κωνσταντινούπολης από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στις εκλογές του 2019, έπειτα από 25 χρόνια. Για τον Ερντογάν η ανάκτηση του δήμου της Κωνσταντινούπολης, από όπου ξεκίνησε την αναρρίχησή του στην πολιτική έγινε έκτοτε στόχος ζωής αλλά το βράδυ της Κυριακής δεν τα κατάφερε.

Ηχηρό «χαστούκι» στον Ερντογάν -Νίκη κήρυξε ο δήμαρχος της Άγκυρας

Η Τουρκία «βάφτηκε» κόκκινη το βράδυ της Κυριακής 31 Μαρτίου, καθώς τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών αποτέλεσαν ένα ηχηρότατο χαστούκι στον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι κεμαλιστές του Οζγκιούρ Οζέλ, σημείωσαν έναν θρίαμβο που ελάχιστοι ανέμεναν τον Μάιο, όταν ο Ερντογάν έβγαινε στο μπαλκόνι στο παλάτι του Μπεστεπέ στην Άγκυρα, με το γνωστό του τραγούδι να πανηγυρίσει και να “πικάρει” τους αντιπάλους του. Από τους 14 μητροπολιτικούς δήμους το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) πήρε τους 12, ενώ από τους 35 μικρούς δήμους πήρε τους 25. Παράλληλα ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος του CHP, κήρυξε τη νίκη του καθώς προηγείται του αντιπάλου του από το κυβερνών Κόμμα ΑΚ κατά σχεδόν 20%.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα

Στα χρώματα της παράταξης που στηρίζει τον Ιμάμογλου ντύθηκε η Κωνσταντινούπολη, όπου χιλιάδες Τούρκοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη του δημάρχου. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί των υποστηρικτών της αντιπολίτευσης ξέσπασαν στην Άγκυρα, πρωτεύουσα και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μετά την Κωνσταντινούπολη, μετά τα αποτελέσματα που έδειξαν θρίαμβο του υποψηφίου Μανσούρ Γιαβάς του CHP με περισσότερες από 25 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του υποψηφίου του Ερντογάν, Τουργκούτ Αλτινόκ.

Ο νυν δήμαρχος -και εκ νέου με το συντριπτικό του αποτέλεσμα στην κάλπη- Γιαβάς κήρυξε τη νίκη επί του διεκδικητή του από το Κόμμα του ΑΚΡ σε λιγότερο από τρεις ώρες μετά το κλείσιμο των κάλπες των τοπικών εκλογών. Σύμφωνα με το Reuters οι δημοτικές εκλογές θεωρούνται από τους αναλυτές ως ένα μέτρο τόσο της υποστήριξης του Ερντογάν όσο και της ανθεκτικότητας της αντιπολίτευσης και όλα δείχνουν ότι η αντιπολίτευση κερδίζει το στοίχημα. Στην Άγκυρα, σε κλίμα χαράς, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το αποτέλεσμα.

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί των υποστηρικτών της αντιπολίτευσης ξέσπασαν στην Άγκυρα, πρωτεύουσα και δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μετά την Κωνσταντινούπολη, μετά τα αποτελέσματα που έδειξαν θρίαμβο του υποψηφίου Μανσούρ Γιαβάς του CHP με περισσότερες από 25 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του υποψηφίου του Ερντογάν, Τουργκούτ Αλτινόκ. <p>Πηγή: <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr”>iefimerida.gr</a> – <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr/kosmos/baria-itta-erntogan-dimotikes-ekloges”>Βαριά ήττα Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές -Εχασε τους 5 μεγαλύτερους δήμους, δεύτερο το κόμμα του στην επικράτεια – iefimerida.gr</a></p>

Αρχηγός του CHP: «Οι ψηφοφόροι επέλεξαν να αλλάξουν το πρόσωπο της Τουρκίας»

«Οι ψηφοφόροι επέλεξαν να αλλάξουν το πρόσωπο της Τουρκίας» μετά από 22 χρόνια κυριαρχίας του ισλαμο-συντηρητικού κόμματος AKP, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο αρχηγός του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του κύριου σχηματισμού της αντιπολίτευσης. «Ήθελαν να ανοίξουν την πόρτα σε ένα νέο πολιτικό κλίμα στη χώρα μας», πρόσθεσε ο Οζγκού Οζέλ, το κόμμα του οποίου βρίσκεται σε πορεία νίκης στις μεγάλες τουρκικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και της πρωτεύουσας Άγκυρας.

Ματωμένες Δημοτικές Εκλογές στην Τουρκία

Οι δημοτικές εκλογές στην Τουρκία έγιναν σε τεταμένο κλίμα σε πολλά σημεία της χώρας, καθώς πέραν των ψήφων, η χώρα μέτρησε και νεκρούς και τραυματίες. Στο νοσοκομείο εισήχθη υποψήφια του κόμματος DEM καθώς η αστυνομία χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού από κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με το Mezopotamya Agency, η αστυνομία εκτόξευσε αέριο πιπεριού από κοντά στην υποψήφια του Μητροπολιτικού Δήμου Μαρντίν, Ντεβρίμ Ντεμίρ, που επισκέφτηκε τις κάλπες στη περιοχή. Η Ντεμίρ, η οποία κατέρρευσε υπό την επίδραση αερίου πιπεριού, μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Ομερλί. Σε λογομαχία που ξέσπασε στην περιοχή Μιντιάτ του Μαρντίν, ο αξιωματούχος της κάλπης ξυλοκοπήθηκε άγρια από τα άτομα που συνόδευαν τον υποψήφιο δήμαρχο του AKP Βεϊσί Σαχίν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το haber.sol.org.tr.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή με μαχαίρι στην περιοχή Τουρχάλ του Τοκάτ. Στο χωριό Κορουλούκ της συνοικίας, μετά από λογομαχία μεταξύ ανθρώπων που συναντήθηκαν στην πλατεία μετά από ψηφοφορία, ένα άτομο τραυμάτισε με μαχαίρι και πέτρα τρία άλλα άτομα. Επίθεησ με οξύ δέχτηκε ο υποψήφιος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου στην επαρχία Χατάι, Ντορτιόλ Ογκουζάν Λοκ.

Μαχαιρώματα σε σχολείο στο Ικόνιο

Αιματοχυσία σημειώθηκε στο προαύλιο σχολείου στο Ικόνιο, σε συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ των παρατηρητών των τουρκικών δημοτικών εκλογών όπου βγήκαν μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Δύο παρατηρητές καβγάδισαν ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία της ψηφοφορίας στον κήπο δημοτικού σχολείου στην περιοχή Ακσεχίρ του Ικονίου. Η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια και να έχουμε δύο τραυματισμούς.

Καχραμανμαράς: Άγριες συμπλοκές μεταξύ μελών οικογενειών

Δύο οικογένειες, που τρέφουν έχθρα μεταξύ τους, ήρθαν σε σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στη περιοχή Καχραμανμαράς. Η λογομαχία που ξέσπασε κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας εξελίχθηκε σε συμπλοκή με πέτρες και ξύλα. Μόλις επενέβη η Αστυνομία για να κατευνάσει τα πνεύματα, οι άνδρες της δέχτηκαν βροχή από πέτρες και ξύλα με αέριο πιπεριού. Έξι άτομα τραυματίστηκαν.