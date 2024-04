44 – Εθνική Γερμανίας: Τέλος ο αριθμός από τη φανέλα

Η Adidas απαγορεύει την πώληση γερμανικών ποδοσφαιρικών εμφανίσεων με τον αριθμό 44, αφού τα μέσα ενημέρωσης έθιξαν την ομοιότητά του με το σύμβολο που χρησιμοποιούσαν οι ναζιστικές μονάδες SS κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Θα εμποδίσουμε την εξατομίκευση των φανελών», δήλωσε εκπρόσωπος της Adidas. Οι νέες εμφανίσεις της εθνικής Γερμανίας για το Euro 2024 προκάλεσαν αντιδράσεις και για την εκτός έδρας εμφάνισή που είναι ροζ. Το θέμα τέθηκε για πρώτη φορά από τον ιστορικό Michael König, ο οποίος δήλωσε ότι ο σχεδιασμός των εν λόγω φανελών «προκαλοών ερωτήματα».

Το σύμβολο των SS σχεδιάστηκε για χρήση από τις ναζιστικές μονάδες το 1929. Τα μέλη των SS κυμαίνονταν από πράκτορες της Γκεστάπο μέχρι φρουρούς στρατοπέδων συγκέντρωσης και θανάτου. Τα καθήκοντα των SS περιλάμβαναν τη διαχείριση στρατοπέδων θανάτου όπου εκατομμύρια Εβραίοι και άλλοι αιχμάλωτοι θανατώθηκαν. Ο εκπρόσωπος της Adidas Oliver Brüggen αρνήθηκε ότι η ομοιότητα με το ναζιστικό σύμβολο είχε κάποιο σκοπό. «Εμείς ως εταιρεία δεσμευόμαστε να αντιταχθούμε στην ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό, τη βία και το μίσος κάθε μορφής» δήλωσε. Η Adidas κατασκευάζει τις γερμανικές φανέλες από τη δεκαετία του 1950. Η Γερμανία θα φιλοξενήσει φέτος το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί σε 10 διαφορετικές πόλεις.

Adidas has announced it will remove the number 44 for the German national team's shirt from its range due to the design of the numbers, too reminiscent of the SS rune used by the National Socialists, a forbidden symbol for Hitler's 'Schutzstaffel'

Adidas spokesman Oliver… pic.twitter.com/w7lxyOu3cy

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 1, 2024