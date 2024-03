Νάσος Παπαργυρόπουλος Ευρωεκλογές 2024: Ο πρώην Survivor εξηγεί γιατί διεκδικεί μια θέση στην Ευρώπη

Τους λόγους που θέλει να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί μέσα από τα social media ο πρώην Survivor Νάσος Παπαργυρόπουλος. Με ένα βίντεο στο instagram, ο γιος του Αργύρη Παπαργυρόπουλου, πρώην παίκτης Survivor και επιχειρηματίας, Νάσος Παπαργυρόπουλος, εξηγεί τους λόγους οι οποίοι τον παρακίνησαν να στείλει το βιογραφικό του στον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να θέσει υποψηφιότητα για μία θέση στο ευρωψηφοδέλτιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι πρώτοι υποψήφιοι για τις προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση του ευρωψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 29 Μαρτίου και ανάμεσά τους είναι το όνομα του Νάσου Παπαργυρόπουλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει σε ανακοίνωση ότι «πρόκειται για υποψηφίους που έχουν ξεχωρίσει για το ακαδημαϊκό, επαγγελματικό, αλλά και κοινωνικό τους έργο και που προσδοκούν να βοηθήσουν τη χώρα μας και από μία νέα θέση, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Από την πλευρά του, ο Νάσος Παπαργυρόπουλος στο βίντεό του εξηγεί πως «δεν μίλησα με κανένα πολιτικό αρχηγό και με κανένα κόμμα. Είδα μια ανοικτή πλατφόρμα που είχε δημιουργήσει ο Στέφανος, και πιστεύω ότι αυτές οι ανοιχτές διαδικασίες προσδιορίζουν καλύτερα εμένα και γενικότερα την Ελλάδα. Αυτό που κάνουν τα παραδοσιακά κόμματα, όπου οι λίγοι επιλέγουν για τους πολλούς, δεν γίνεται εδώ. Τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση οι πολλοί μπορούν να επιλέξουν αυτούς που θέλουν να τους εκπροσωπήσουν στην ευρωβουλή» προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ήθελα πρώτα να με επιλέξει σε μια πρώτη φάση ο Έλληνας πολίτης και μετά -εάν δούμε ότι πράγματι με θέλει- να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nasos Papargyropoulos (@nasospapargyropoulos)

Ποιος είναι ο Νάσος Παπαργυρόπουλος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελειώνοντας το σχολείο ξεκίνησε να σπουδάζει οικονομικά ενώ ένα χρόνο μετά πέρασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε στην Αμερική, αρχικά στην Νέα Υόρκη και αργότερα στο Λος Αντζελες, όπου έμεινε για τέσσερα χρόνια και παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής, σκηνοθεσίας και κινηματογράφου στο UCLA. Το 2010, μετά το πέρας των σπουδών του, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική ταινία του Νίκου Ζερβού με τίτλο “Show Bitch”. Κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Αμερική πέρασε από οντισιόν για ρόλο στις επιτυχημένες σειρές True Blood και Spartacus.

Το 2014, συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία “Η Εξέγερση του Δεκέμβρη” ενώ στο θέατρο είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο musical “Rocky Horror Show” σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου λαμβάνοντας θετικές κριτικές. Τα επόμενα χρόνια ασχολήθηκε με τις οικογενειακές επιχείρησης εστίασης παραμερίζοντας την ιδιότητα του ηθοποιού. Το 2017 είχε ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κοινωνική ταινία του Νίκου Περάκη με τίτλο “Success Story”. Εκεί υποδύθηκε τον Τζίμη έναν από τους συνεργάτες του Πάνδωρα παίζοντας μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, τον Πάνο Μουζουράκη και τη Φιόνα Γεωργιάδη.

Το 2018, ύστερα από πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και της Acun Medya, αποφάσισε να λάβει μέρος στον νέο κύκλο του reality επιβίωσης Survivor Greece. Για τον λόγο αυτό ταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο, οπού πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του show, και έμεινε εκεί για 4,5 μήνες φτάνοντας μέχρι την τελική δωδεκάδα του παιχνιδιού. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους δέχτηκε πρόταση από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για να ενταχθεί στη νέα ομάδα του δεύτερου κύκλου του reality επιβίωσης Nomads. Τελικά αποδέχτηκε την πρόταση και μπήκε στο παιχνίδι όπου έμεινε για 1,5 μήνα κατακτώντας την 11η θέση. Επέστρεψε τηλεοπτικά τη σεζόν 2020-2021 λαμβάνοντας μέρος στο μουσικό talent show του Open, Just the 2 Of Us. Εκεί διαγωνίστηκε ως ντουέτο μαζί με τη Josephine ενώ στις 26 Δεκεμβρίου αναδείχτηκαν οι νικητές της σεζόν.