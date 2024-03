Σάνι Λουκ Χαμάς: Αντιδράσεις μετά τη βράβευση φωτογραφίας της δολοφονημένης νεαρής

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βράβευση της φωτογραφίας της νεαρής Σάνι Λουκ που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς μετά την απαγωγή της από το μουσικό φεστιβάλ στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Η φωτογραφία του Associated Press δείχνει τρομοκράτες της Χαμάς με το σώμα της Σάνι Λουκ, κακοποιημένο, στην καρότσα ενός αγροτικού. Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται από το Ινστιτούτο Δημοσιογραφίας Donald W. Reynolds στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Μιζούρι, αυτοχαρακτηρίζονται ως ο παλαιότερος διαγωνισμός φωτορεπορτάζ στον κόσμο. Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τη νίκη του AP στην κατηγορία «Team Picture Story of the Year», οι διοργανωτές του βραβείου δημοσίευσαν την εικόνα του άψυχου σώματος του Λουκ στη σελίδα τους στο Instagram. Η είδηση προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κατακρίνουν τη διάκριση και τη χρήση της εικόνας του Λουκ ως «εξωφρενική βεβήλωση της εβραϊκής ζωής».

«Αυτό είναι απλά λάθος και άρρωστο» έγραψε χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ ένας άλλος έγραψε «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια μαύρη μέρα για τη δημοσιογραφία και τον κόσμο στο σύνολό του». «Η οικογένεια του θύματος της 7ης Οκτωβρίου Shani Louk θέλει να τη θυμούνται ζωντανή και χαμογελαστή. Ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία φωτορεπορτάζ στον κόσμο, που διεξήχθη από την RJI, παρέβη τις επιθυμίες τους, βραβεύοντας μια φωτογραφία AP με το ακρωτηριασμένο σώμα της» έγραψε ένας χρήστης στο X.

Η φωτογραφία, ωστόσο, φαίνεται ότι έκτοτε έχει διαγραφεί μετά τις αντιδράσεις. Η Σάνι Λουκ, ήταν 23 χρονών, tattoo artist με καταγωγή από τη Γερμανία και το Ισραήλ. Ήταν μεταξύ των ανθρώπων που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς όταν επιτέθηκε στο μουσικό φεστιβάλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Γρήγορα έγινε ένα από τα πρόσωπα του πολέμου αφού οι σοκαριστικές εικόνες του άψυχου κορμιού της στο πίσω μέρος του φορτηγού έγιναν viral. Οι ισραηλινές Αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η νεαρή γυναίκα είχε αποκεφαλιστεί από τους απαγωγείς της.