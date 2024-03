Νέο ντοκιμαντέρ για τον Kurt Cobain ανακοίνωσε το BBC

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον θάνατο του Kurt Cobain, σε παραγωγή BBC, πρόκειται να προβληθεί σύντομα. Ο θρυλικός frontman των Nirvana αυτοκτόνησε στις 5 Απριλίου 1994 οδηγώντας στη διάλυση του συγκροτήματος. Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο Moments That Shook Music: Kurt Cobain, έχει σκοπό να ταξιδέψει τον θεατή στις τελευταίες ώρες της ζωής του Cobain. Λίγο πριν από το θάνατό του, ο Cobain βρισκόταν σε περιοδεία με τους Nirvana για την προώθηση του τελευταίου τους άλμπουμ, In Utero. Μιλώντας για το ντοκιμαντέρ, ο ιδρυτής της Touchdown Films, John Osbourne, θυμήθηκε ότι ήθελε να απαθανατίσει μια συναρπαστική εμπειρία, λέγοντας: «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που συνεργαζόμαστε με το BBC σε αυτήν την ταινία, που συμμερίζεται το όραμά μας να χρησιμοποιούμε μόνο το αρχείο για να δείξουμε στους θεατές, κατευθείαν πίσω από το 1994».

Με αυτή την κυκλοφορία, ο Osbourne ήλπιζε να αφηγηθεί μια ιστορία για το τι συνέβη στον Cobain εκείνες τις τελευταίες μέρες της ζωής του, εξηγώντας: «Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε μια αληθινή αίσθηση του τι συνέβη είναι να το δείτε από πρώτο χέρι, και αυτό ακριβώς είναι αυτή η ταινία. «Δεν σε αφήνει ποτέ να κοιτάξεις μακριά». Μεγάλο μέρος του ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει επίσης εκείνους που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν τα τραγικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Εκτός των πλάνων από τα αρχεία, θα υπάρχουν αναφορές από πρώτο χέρι από τον ηλεκτρολόγο που ανακάλυψε το σώμα του Cobain καθώς και από την αστυνομία που εργαζόταν για την υπόθεση μετά την απόδραση του από την απεξάρτηση.

Στον απόηχο του θανάτου του Cobain, κυκλοφόρησαν πολλά αφιερώματα σχετικά με τον θάνατο του, συμπεριλαμβανομένης της Courtney Love που διάβασε δυνατά το σημείωμα αυτοκτονίας του στο Σιάτλ. Άλλα μέλη της ροκ κοινότητας θα έγραφαν επίσης τραγούδια σε φόρο τιμής στον Cobain, όπως οι Red Hot Chili Peppers που έγραφαν το τραγούδι «Tear» για αυτόν και ο Sammy Hagar γράφοντας το «Don’t Tell Me What Love Can Do» του Van Halen. Φυσικά, τα πρώην μέλη των Nirvana θα έπαιζαν ξανά μουσική. Μετά το μνημόσυνο του Cobain, ο Dave Grohl θα καταλήξει να σχηματίζει το συγκρότημα Foo Fighters με τον κιθαρίστα Pat Smear, ενώ ο Krist Novoselic θα συνεργαζόταν με το συγκρότημα Sweet 75.