Γουίλ Σμιθ: «Μετά τα 50 καταλαβαίνεις πως τα χρήματα δεν μπορούν να σε κάνουν ευτυχισμένο»

Ο Γουίλ Σμιθ μιλάει με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τα χρήματα. Σε μια νέα συνέντευξη στο Complex, ο Γουίλ Σμιθ μίλησε για το πώς αντιμετωπίζει τα οικονομικά σε αυτό το στάδιο της καριέρας του – ή μάλλον, πώς τα αποφεύγει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον δημοσιογράφο, ο Γουίλ Σμιθ γέλασε με μια ερώτηση σχετικά με το net worth του που φέρεται να είναι 350 εκατομμύρια δολάρια. «Δεν ξέρω καν, φίλε. Δεν συζητάω τέτοια πράγματα», είπε. Ο ηθοποιός συνέχισε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε μία «φάση μείωσης», από οικονομικής άποψης, ενώ αναγνώρισε επίσης ότι είναι κάποιος που «είχε χρήματα, έχασε χρήματα, και μετά τα ξανά είχε, περισσότερα από ό,τι φανταζόσουν ποτέ». «Το πρώτο μισό της ζωής μου, μάζευα, μάζευα, μάζευα. Το δεύτερο μισό, απ’ ότι φαίνεται, θα είναι να δίνω, να δίνω, να δίνω» είπε επίσης.

«Ποτέ δεν κατάλαβα, όταν, ξέρετε, βλέπεις ανθρώπους που θα γίνουν πλούσιοι και διάσημοι και έχουν πάντα αυτή τη στιγμή κάπου γύρω στα 50 όπου κάτι αλλάζει», είπε και ως παράδειγμα έφερε τη «δημόσια μεταμόρφωση» του Jim Carrey. «Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι απλά συνειδητοποιείς ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο», συνέχισε. «Όταν έχεις αγοράσει ό,τι θέλεις και δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα άλλο στη γη που να θέλεις να αγοράσεις, εύχομαι να ήταν αυτό ένα δώρο που θα μπορούσε να έχει ο καθένας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει η ύλη για να σε ικανοποιήσει». Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες οικονομικές του επιτυχίες του έδωσαν την ευκαιρία να σκεφτεί τη ζωή του και με έναν πιο πνευματικό τρόπο. «Βρίσκομαι σε εκείνη τη φάση της ζωής μου που μπορεί πραγματικά να είναι τρομακτική. Όταν συνειδητοποιείς ότι χωρίς σχέση, χωρίς χρήματα, χωρίς παιδιά – δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που να μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο», δήλωσε ο Smith.

«Αυτή η ευτυχία είναι εσωτερική. Πρέπει να γίνεις ευτυχισμένος στην ψυχή σ μέσα χωρίς τίποτα από αυτά τα πράγματα. Πρέπει να φέρεις την ευτυχία στους ανθρώπους που αγαπάς. Δεν μπορείς να προσπαθήσεις να την πάρεις από αυτούς». Η συζήτηση του Γουίλ Σμιθ για τα οικονομικά έρχεται εν μέσω νέων αναφορών ότι το Ίδρυμα Will And Jada Smith Family – ο φιλανθρωπικός οργανισμός που μοιράζεται με τη σύζυγό του- κλείνει λόγω έλλειψης δωρεών μετά το αμφιλεγόμενο χαστούκι του για τα Όσκαρ.

Η νέα έκθεση του Variety διαπίστωσε ότι το Ίδρυμα της Οικογένειας Σμιθ – το οποίο στο παρελθόν έχει δωρίσει χρήματα σε οργανισμούς όπως το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και το Big Brothers Big Sisters – είχε 83% πτώση των δωρεών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αφού χαστούκισε τον Κρις Ροκ στα βραβεία Όσκαρ του 2022. Ο ηθοποιό έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς ξεκίνησε οικονομικά στη βιομηχανία του θεάματος. Σε μια συνέντευξη του 2021 για τον εορτασμό της κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του, Will, μοιράστηκε αστειευόμενος μια ιστορία για το ότι έπρεπε να δανειστεί χρήματα από έναν έμπορο ναρκωτικών για να πληρώσει τους φόρους του λίγο πριν ξεκινήσει το ρόλο του στο The Fresh Prince of Bel-Air.