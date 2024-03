Ρούντιγκερ δάχτυλο: Δεν έχω σχέση με τον ISIS, δήλωσε ο άσος της Ρεάλ

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης και διεθνής με τη Γερμανία, κατέθεσε μήνυση στην Εισαγγελία του Βερολίνου κατά του δημοσιογράφου Γιούλιαν Ράιχελτ επειδή ο τελευταίος συνέδεσε μια χειρονομία σε μια φωτογραφία του, με την τρομοκρατική ομάδα ISIS! «Για όλους εκείνους που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τον ισλαμιστικό χαιρετισμό του Ρούντιγκερ ως ισλαμιστικό χαιρετισμό: η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος αποκαλεί αυτή τη χειρονομία “το δάχτυλο του ISIS” και βλέπει στον δείκτη ένα σαφές σημάδι του ισλαμισμού», δημοσίευσε ο Ράιχελτ στα κοινωνικά του δίκτυα. Η εικόνα για την οποία διαμαρτύρεται ο Ράιχελτ είναι μια ανάρτηση του Ρούντιγκερ ως χαιρετισμός για το Ραμαζάνι: «Είθε ο Παντοδύναμος να δεχτεί τη νηστεία μας και τις προσευχές μας», έχει σχολιάσει ο έμπειρος αμυντικός.

Ο παίκτης των Μαδριλένων μιλώντας στη «Bild» όπου εξηγεί τι συνέβη. «Η χειρονομία που χρησιμοποίησα ονομάζεται “ταουχίντ”. Στο Ισλάμ, αυτό θεωρείται σύμβολο της ενότητας και της ενότητας του Θεού. Η χειρονομία είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο και μόλις τις τελευταίες ημέρες το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών την έχει χαρακτηρίσει ως μη προβληματική», τονίζει.

On March 11, Antonio Rüdiger posted a photo of himself on a prayer mat, pointing the index finger of his right hand towards the sky with a greeting for Ramadan

On Sunday, journalist Julian Reichelt wrote on X that Rüdiger’s gesture was ‘an Islamist salute’ and that the… pic.twitter.com/ccMcc9pmH3

