Ρέμπελ Γουίλσον βιβλίο: Η ηθοποιός γράφει τα απομνημονεύματά της

Η Ρέμπελ Γούίλσον διανύει τη χρονιά των προσωπικών της αποκαλύψεων, αφού με αφορμή τα απομνημονεύματά της, είναι αποφασισμένη να μοιραστεί πολλές προσωπικές της πληροφορίες. Η 44χρονη μοιράστηκε πρόσφατα μια προσωπική αποκάλυψη ότι έκανε σεξ για πρώτη φορά, σε ηλικία 35 ετών. Στα επερχόμενα απομνημονεύματά της «Rebel Rising» η ίδια συμπεριέλαβε αυτή την αποκάλυψη, για να περάσει ένα θετικό μήνυμα, σε όσους δεν θέλουν να βιαστούν λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά με αυτό. Σε συνέντευξη που έδωσε στο People, η Ρέμπελ Γουίλσον υποστήριξε ότι «Οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν μέχρι να είναι έτοιμοι ή να περιμένουν μέχρι να είναι λίγο πιο ώριμοι.

Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θετικό μήνυμα. Προφανώς δεν χρειάζεται να περιμένετε μέχρι να φτάσετε στα τριάντα σας, όπως εγώ, αλλά δεν πρέπει να νιώθετε πίεση ως νέοι». Στην πορεία, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν ήταν 23 ετών είχε πει ψέματα ότι έκανε σεξ, για να αποφεύγει τις ερωτήσεις. «Υπήρξε μια στιγμή, νομίζω ότι είπα στην καλύτερή μου φίλη “ω ναι, το έκανα”. Απλά για να αποφύγω τις ερωτήσεις» και ύστερα συμπλήρωσε ότι «Συνήθως απλά έφευγα από το δωμάτιο όταν γινόταν η συζήτηση».

Rebel Wilson Lost Her Virginity at 35 — and Wants to Take the ‘Pressure’ Off Other Late-Bloomers by Sharing Her Story (Exclusive) https://t.co/KFv1vYdpjp

— People (@people) March 27, 2024