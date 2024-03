Νέα ταινία Λάνθιμου: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του Kinds of kindness

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Kinds of kindness», με πρωταγωνίστρια και πάλι την Έμμα Στόουν. Η νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει το φετινό καλοκαίρι, διαδεχόμενη το πολυβραβευμένο «Poor Things» των 4 Όσκαρ. Ο ίδιος ο Λάνθιμος έχει περιγράψει το «Kinds of Kindness» ως μια ταινία που διαδραματίζεται στις ΗΠΑ τη σύγχρονη εποχή, στην οποία λαμβάνουν χώρα «τρεις διαφορετικές ιστορίες, με τέσσερις ή πέντε ηθοποιούς που παίζουν έναν ρόλο σε κάθε ιστορία». Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψή του, το «Kinds of Kindness» είναι ένας «τρίπτυχος μύθος, που ακολουθεί έναν άνθρωπο χωρίς επιλογή που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του. Ένας αστυνομικός που ανησυχεί ότι η γυναίκα του που έλειπε στη θάλασσα επέστρεψε και φαίνεται άλλος άνθρωπος. Και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με ειδικές ικανότητες, ο οποίος προορίζεται να γίνει ένας καταπληκτικός πνευματικός ηγέτης».

Στο καστ της ταινίας επιστρέφει η μούσα του Λάνθιμου, Έμα Στόουν, ο Γουίλεμ Νταφόε και η Μάργκαρετ Κουόλι, οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν στο «Poor Things». Ακόμη, θα δούμε τους Jesse Plemmons, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie και Hunter Schafer. Η ταινία είναι μια παραγωγή των μακροχρόνιων συνεργατών του Έλληνα σκηνοθέτη, Film4 Productions, Element Pictures και TSG Entertainment, σε διανομή Searchlight Pictures. Ο Λάνθιμος συνέγραψε το σενάριο για το «Kinds of Kindness» μαζί με τον επίσης Έλληνα Ευθύμη Φιλίππου, με τον οποίο συνεργάστηκε στο παρελθόν στις ταινίες του «Ο Αστακός», «Ο θάνατος του ιερού ελαφιού» και «Κυνόδοντας». Ημερομηνία κυκλοφορίας για τις ΗΠΑ έχει ορισθεί η 21η Ιουνίου.