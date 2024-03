Τσιτσιπάς – Μπέκαμ: «Συνάντηση κορυφής»

Μπορεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη να αποκλείστηκαν πρόωρα από το τουρνουά στο Μαϊάμι, όμως, επέλεξαν να παραμείνουν στην Φλόριντα και να περάσουν πολύτιμο χρόνο μαζί. Μάλιστα, ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε μία «σύνοδο κορυφής» μαζί με τον ιδιοκτήτη της Ίντερ Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο πασίγνωστος πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μιλήσει πρόσφατα για το γεγονός πως δεν πίστευε πως κατάφερε να «κλείσει» την μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι και ο Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την Καταλανική… αποικία που έχει σχηματίσει εκεί.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αθλητής συναντήθηκε με τους Τζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς, ενώ έλαβε από τον Μπέκαμ μία φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είχε πρόσφατα φιλοξενηθεί σε podcast και είχε εξηγήσει το πώς αισθάνθηκε όταν ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι, αλλά και για την επική ατάκα που του είχε πει η σύζυγός του, Βικτόρια. Έβαλα τα κλάματα γιατί είναι… ο Λίο. Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών. Τότε η Βικτόρια με ρώτησε γιατί κλαίω και αν πέθανε κάποιος. Έπρεπε να τον υποδεχθούμε στο αεροδρόμιο, μέχρι να κατέβει πίστευα ότι ίσως έχουμε υπογράψει τον αδερφό του».

