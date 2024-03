Ρόμπερτ Πάτινσον παιδί: Πατέρας για πρώτη φορά ο ηθοποιός

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έγινε πατέρας για πρώτη φορά, με τη σύντροφό του, Σούκι Γουότερχαουζ να φέρνει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε από τους παπαράτσι να απολαμβάνει μια οικογενειακή βόλτα στο Λος Άντζελες, με τον ηθοποιό να κρατά το καροτσάκι με το μωρό τους, επιβεβαιώνοντας έτσι τη γέννησή του. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί το φύλο του παιδιού, καθώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Σούκι Γουότερχαουζ προτιμούν να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, το χρώμα του καροτσιού που έσπρωχνε ο ηθοποιός ήταν ροζ, με πολλούς να συμπεραίνουν πως το παιδί τους είναι κορίτσι.

Η Σούκι Γουότερχαουζ δεν έχει κάνει καμία ανάρτηση στα social media το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές της μητρότητας. Μάλιστα, κανείς δεν γνώριζε ότι έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, μέχρι οι φωτογραφίες από τη βόλτα τους να κάνουν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε τον Ιούλιο του 2018. Τέσσερα χρόνια αργότερα, εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, όπου συμμετείχαν στο σόου Dior Men Fall 2023. Τον περασμένο Νοέμβριο, το αρραβωνιασμένο ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Μια πηγή είχε αναφέρει στο PEOPLE ότι ο σταρ του Batman «ανυπομονούσε να γίνει μπαμπάς», προσθέτοντας: «Η σχέση του με τη Σούκι είναι απίστευτη. Νιώθει πολύ τυχερός»

Robert Pattinson and Suki Waterhouse welcome their first baby https://t.co/IoXMYW2BD0 pic.twitter.com/yb5CRuKyJf

— Page Six (@PageSix) March 26, 2024