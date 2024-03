P. Diddy σεξουαλική κακοποίηση: Αντιμέτωπος με πλήθος καταγγελιών βρίσκεται ο ράπερ

Έφοδος έγινε στο σπίτι του ράπερ και ιδιοκτήτη επιχείρησης P. Diddy στο πλαίσιο έρευνας «για σεξουαλική διακίνηση», καθώς τον περασμένο χρόνο, διατυπώθηκαν πολλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του. Η αστυνομική επιδρομή ξεκίνησε εχθές το πρωί, όταν το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας πήγε στην περιοχή Holmby Hills του Λος Άντζελες, με σκοπό να κατασχεθούν τηλέφωνα και υπολογιστές. Ο P. Diddy έζησε στη δυτική ακτή για πολλά χρόνια, παρόλο που αποτελούσε μέρος της παράκτιας διαμάχης του χιπ χοπ μεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής των ΗΠΑ. Πρόσφατα, άρχισε μια ειδική οικονομική έρευνα στο άλλο σπίτι του Diddy στο Μαϊάμι. Τα ακίνητα είχαν αγοραστεί ως μέρος της ετικέτας του Diddy, «Bad Boy Entertainment» και ήταν η κατοικία μιας από τις κόρες του. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και οι δύο γιοί του.

Πληροφορίες θέλουν τον P. Diddy να έχει διαφύγει από τις ΗΠΑ με το προσωπικό του jet και στις 25 Μαρτίου να φτάνει στο νησί Αντίγκουα της Καραϊβικής. Τον περασμένο χρόνο, πολλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση διατυπώθηκαν εναντίον του διάσημου ράπερ και ιδιοκτήτη επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι είχε σεξουαλικά κακοποιητική σχέση με την τραγουδίστρια R&B Casandra Ventura. Αλλά και άλλες πρώην συντροφοί του και συνεργάτες του τον κατήγγειλαν επίσης για σεξουαλική κακοποίηση. Η πιο πρόσφατη ήρθε από έναν άνδρα μουσικό παραγωγό, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Diddy τον είχε αναγκάσει να κάνει σεξ με διάφορες ιερόδουλες. Ο Diddy αρνήθηκε τους περισσότερους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι έχει αδιάψευστα στοιχεία ότι όσα είπαν οι κατήγοροι είναι ψευδή, ενώ έρευνα για τη σεξουαλική παράνομη διακίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

BREAKING: Los Angeles, CA USA – Sean Combs’ personal jet (G550) CA Reg: N1969C left USA airspace & touched down on the Caribbean island of Antigua on 25 March 2024 at 18:21 AST. At this time there is NO indication the jet is continuing on to the Cape Verde Islands off Africa. https://t.co/yFGC3FD2OX

— ALL GONE (@LateModelFord) March 26, 2024